L’entraîneur des 76ers de Philadelphie, Brett Brown, a effectué un ajustement dans le match 2 en commençant la recrue Matisse Thybulle devant le vétéran Al Horford dans le but d’essayer d’arrêter la star des Celtics, Jayson Tatum.

Cela n’a pas fonctionné et Tatum a battu les Sixers toute la nuit. Pour le troisième match, le dos contre le mur, Brown est retourné à Horford au-dessus de Thybulle dans le but d’essayer de fournir une étincelle.

Cela n’a pas fonctionné car ils ont échoué 102-94 et sont maintenant confrontés à l’élimination. Horford a récolté six points et 10 rebonds sur un tir de 1 pour 5 en 38 minutes tandis que Thybulle a joué 8:31 et il est allé sans but.

«Juste l’importance de ce jeu», a expliqué Brown. «L’ampleur de ce match. Un peu d’ancienne équipe, mais surtout de l’expérience. Il est en séries éliminatoires depuis 12 ans. C’est Al Horford. Il y a une physicalité que je savais qu’il apporterait à la table et j’ai juste fait confiance à son CV. J’avais confiance dans le fait qu’il allait entrer avec un esprit adulte et une présence physique.

Horford est un gars qui a beaucoup vu au niveau de la NBA, il est donc logique de savoir pourquoi il commencerait un match éliminatoire aussi important. Surtout si l’on considère que le seul avantage des Sixers dans cette série est leur taille et leur physicalité. Malheureusement, cela n’a tout simplement pas fonctionné.

« Il n’a pas fallu beaucoup de réflexion vraiment après avoir regardé la série », a déclaré Brown. «Pour moi, c’était un peu inévitable. Vous arrivez à cette situation, le match 3. Si nous descendons, je descend avec lui et je pensais que défensivement, il était très bon. «

Les Sixers devront désormais s’appuyer sur la sagesse d’Horford et vivre un peu plus d’expérience dans le quatrième match de dimanche alors qu’ils se préparent à essayer de maintenir la série en vie avec une victoire.