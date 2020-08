Que peut prendre de plus l’entraîneur des Philadelphia 76ers, Brett Brown? Depuis qu’ils ont pris le poste de chef en 2013, les Sixers ont subi des blessures graves à des contributeurs majeurs presque année après année et jeudi, il a dû faire face à une autre.

All-Star Ben Simmons est indéfiniment absent après avoir été diagnostiqué avec une subluxation au genou gauche qui pourrait le garder à l’écart pendant un certain temps. C’est préoccupant étant donné que les séries éliminatoires commencent dans moins de deux semaines à Orlando.

Philadelphie a disputé les séries éliminatoires à chacune des deux dernières saisons en raison d’une blessure quelconque. Joel Embiid a eu une blessure au visage lors des séries éliminatoires de 2018 qui lui a fait perdre du temps et il a également été confronté à un problème lors des séries éliminatoires de 2019.

«C’est la vie que nous vivons depuis que je suis à Philadelphie», a déclaré Brown clairement déçu. «Chaque entraîneur a un certain niveau d’une histoire similaire. Celui-ci pique à coup sûr. En ce qui concerne le fait d’être incroyablement déprimé, je ne le suis pas. Si j’y pense trop longtemps, je peux y aller, mais je me sens engourdi. Je me sens conditionné que nous ayons vécu ce genre de choses auparavant. Il y a un niveau de foi que j’ai dans le reste de l’équipe que nous pouvons tenir le fort jusqu’à ce que nous puissions le récupérer. Mordu de serpent, malheur à moi, je n’y vais pas. «

C’est particulièrement frustrant pour les Sixers en raison du fait que Simmons a travaillé extrêmement dur pour arriver à ce point. Il a subi une grave blessure au dos le 22 février qui l’a laissé vomir de douleur et il a travaillé dur et a fait toutes les petites choses pour jouer à nouveau. La pandémie lui a donné, à lui et à l’équipe, suffisamment de temps pour retrouver la santé, puis ce revers se produit. C’est décevant partout.

«J’étais avec lui hier soir. Nous avons eu un dîner d’organisation », a ajouté Brown. «Il y a clairement une déception car je ne sais pas si quelqu’un a vraiment compris ce qu’il a fait pour se préparer à revenir jouer au basket. Il a vraiment investi du temps, il a vraiment été diligent pendant toute la pandémie de récupération et de réadaptation, de force et de conditionnement et c’est monotone certaines des petites choses qu’il a dû faire pour pouvoir jouer à nouveau au basket NBA.

Maintenant que cela est apparu juste avant les séries éliminatoires de 2020, il peut être facile de supposer qu’il manquera également du temps dans les séries éliminatoires. Josh Richardson a ajouté que le moral de Simmons était bon.

«Je l’ai vu hier soir et il est de bonne humeur», a déclaré Richardson. « Il est ravi de revenir dès qu’il le peut, mais il est définitivement optimiste. »