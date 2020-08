L’entraîneur des Philadelphia 76ers, Brett Brown, a déjà occupé ce poste. Avec les Sixers sur le point d’être éliminés, les chuchotements sortent au sujet de sa sécurité d’emploi.

Seulement cette fois, ils semblent un peu plus forts.

Indépendamment de la blessure de Ben Simmons, Philadelphie ne s’attendait pas à être dans cette position face à un balayage au premier tour après les mouvements qu’ils ont faits pendant l’intersaison. Donc, inévitablement, Brown est à nouveau interrogé sur son travail et, très franchement, il ne se soucie de rien.

« Je ne. Je n’ai vraiment pas », a expliqué Brown. «Je comprends les circonstances. Mon travail consiste à me concentrer sur ce que je peux vraiment faire. Mes joueurs le méritent. Je suis dans cette ville depuis sept ans et la défaite de ce soir est ce qui me préoccupe le plus et mon effort, vraiment, est d’essayer de trouver une victoire et de maintenir cette série en vie et de faire mon travail pour mes joueurs. «

Les Sixers ont trop investi dans cette équipe pour simplement s’allonger et se faire balayer, c’est là que l’accent doit être mis pour Brown et l’équipe dimanche. Même sans Simmons, il y a trop de talent pour se coucher comme ça entre Joel Embiid, Tobias Harris, Al Horford et Josh Richardson.

Surtout quand on considère qu’ils étaient deux en retard dans le match malgré des tirs inférieurs à 30% la nuit. Ils se sont battus et se sont battus dur pour Brown toute la nuit.

«Je me sens mal pour les joueurs pour la défaite», a déclaré Brown. «Je pense que défensivement, nous avons fait ce qu’il fallait pour gagner un match. Je pense offensivement, la quantité de ratés est difficile à surmonter. Je ressens la référence historique de la tâche ardue à accomplir. Mon esprit est vraiment d’essayer de trouver une victoire. Je crois sincèrement que les victoires changent parfois tout. L’état d’esprit, les circonstances, dans ce cas, c’est un commentaire évident. Nous allons essayer de gagner. «

Le travail de Brown est-il en jeu? Probablement. S’ils sont balayés, devrait-il être renvoyé? Probablement. Cependant, ce n’est pas l’objectif pour lui ou pour l’équipe en ce moment. Ils doivent être prêts pour une bataille dimanche pour maintenir la saison en vie et essayer de marquer l’histoire.