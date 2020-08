L’ajout d’un round de play-in est l’une des difficultés liées à la reprise par la NBA de la saison 2019-20 dans la bulle de Disney World. Cela a permis à la ligue d’inviter six équipes à la reprise qui ne figuraient pas parmi les huit meilleures de la Conférence Est et Ouest, créant un calendrier plus détaillé pour tout le monde avant les Playoffs NBA 2020.

La seule équipe de la Conférence Est à l’extérieur à regarder le début de la liste de classement des matchs était les Wizards de Washington, qui suivaient les Brooklyn Nets par six matchs. En entrant dans le jeu dimanche, Washington était toujours derrière les Nets par six matchs, et ils étaient encore plus loin derrière le n ° 7 Orlando Magic (6,5).

Après la victoire des Nets sur les Wizards dimanche, Washington est maintenant derrière les Nets par sept matchs, dont six avant les séries éliminatoires.

Mais, les Wizards peuvent toujours forcer un jeu play-in. Ils n’ont besoin que de suivre la huitième tête de série de l’Est de quatre matchs à la fin du jeu de classement pour le faire.

Cependant, comme Chris Mannix de Sports Illustrated l’a souligné dimanche sur Twitter, la victoire de Brooklyn «a pratiquement mis fin à l’offre longue distance», même si les Wizards sont toujours «mathématiquement capables de forcer une série de play-in».

Les Wizards affronteront les Pacers lundi prochain à 16 heures. Brooklyn revient au travail mardi à 13h30. contre les Milwaukee Bucks.