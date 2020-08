Filets de Brooklyn a réussi à gagner à domicile contre Wizards de Washington 118-110 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Orlando Magic par 118-128, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Phoenix Suns 112-125, ajoutant un total de quatre défaites à ses cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Filets de Brooklyn Il compte 30 matchs gagnés sur 65 joués, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off. Pour sa part, Wizards de WashingtonAprès le match, il serait hors des positions Play-off avec 24 matchs gagnés sur 65 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

08/02/2020

Agir à 22h43

CEST

Au cours du premier quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un 11-1 partiel au cours du quart jusqu’à la fin avec un 24-21. Par la suite, le deuxième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 30-33. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 54-54 sur le tableau de bord.

Le troisième quart-temps a de nouveau présenté les deux prétendants, avec des alternances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 29-31 et un total de 83-85. Enfin, le dernier quart a également connu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 35-25. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 118-110 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, les interventions de Caris Levert et Jarrett Allen, qui a obtenu 34 points, trois passes et sept rebonds et 22 points, deux passes et 15 rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse a souligné Thomas Bryant et Troy Brown, avec 30 points, trois passes et 13 rebonds et 22 points, huit passes et 10 rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match Filets de Brooklyn va affronter Bucks de Milwaukee dans le Visa de centre sportif. De son côté, le prochain jeu de Wizards de Washington sera contre Indiana Pacers dans le Visa de centre sportif. Suivez tout le calendrier de la NBA.