Nous affrontons la dernière semaine de la ligue régulière en NBA avec deux qualifications déjà définies dans le Conférence Est. Les victoires d’hier de Rapaces de Toronto contre Memphis Grizzlies (108-99), Boston Celtics contre Orlando Magic (119-122) et Filets de Brooklyn contre les Los Angeles Clippers (129-120) laissant les matchs prêts au premier tour.

Ainsi, le premier d’Orient, le Bucks de Milwaukee de Giannis Antetokounmpo, ils joueront au premier tour contre l’équipe « locale » de Disney, l’Orlando Magic de Nikola Vucevic et compagnie, qui ne devraient poser aucun problème à l’équipe de Mike Budenholzer.

D’autre part, les Raptors de Toronto de Marc Gasol, Pacal Siakam et compagnie, qui ont obtenu hier la deuxième place après avoir battu les Grizzlies, joueront leur premier match de défense contre des Brooklyn Nets épuisés qui jouent à un bon niveau pendant la bulle.

Les maillots rétro dans lesquels jouent les Memphis Grizzlies et les Raptors de Toronto. Ufff —- pic.twitter.com/heATjj6ykH – Plus qu’un jeu (@ Pasion_Basket1) 9 août 2020

Le reste des couples est ouvert à l’Est, d’autant plus qu’il y a trois équipes (Indiana Pacers, Miami Heat et Philadelphia 76ers) qui se disputent les quatrième et cinquième places dans un combat qui ne semble pas être résolu avant le dernier jour. Avec Heat et Pacers même, ceux qui ont pire aujourd’hui sont les Sixers qui hier soir ont déjà souffert (et beaucoup) de la perte de Ben Simmons contre les Pacers.

Les Celtics de Boston, qui ont battu l’Orlando Magic hier après une prolongation mouvementée, sont assurés de la troisième place.