La Conférence de l’Est prend la scène le premier samedi, avec une paire de matchs dans l’après-midi. Le premier est Bucks-Magic à 13 h. ET, suivi immédiatement de Pacers-Heat (15 h 30 HE).

Et bien que ces jeux n’attirent probablement pas les globes oculaires de la programmation de nuit (Rockets-Thunder et Lakers-Blazers), ils ont surperformé en termes d’attirer une action vive.

Voici comment les pros parient sur les pourboires de l’après-midi.

Même avec une série à égalité, personne ne semble s’attendre à ce que le Magic garde le troisième match à proximité. Soixante-huit pour cent des paris ont atterri sur les Bucks depuis l’ouverture de cet écart, et sur pratiquement tout le marché, il n’a pas quitté la fourchette de -12 à -12,5.

Mais alors que la propagation est restée stagnante, le total a été une toute autre histoire.

Aux petites heures du matin, DraftKings tenait toujours son numéro d’ouverture de 226,5. À 10 h HE, cependant, il affiche le chiffre inférieur de 3,5 points.

Contrairement à certaines des pannes brusques que vous avez peut-être lues dans le passé, celle-ci ne va pas opposer le public. En fait, 62% pour cent des parieurs ont atterri sur le dessous, et les pros semblent en faire partie.

Pour commencer, ce soutien de 62% a généré un impressionnant 90% de l’argent réel misé. Et bien que cela retienne l’attention de tous les paris sportifs en tant que passif monétaire, cela indique également à quel point les plus gros parieurs – ceux qui sont plus susceptibles d’être des joueurs tranchants – voient ce total.

Confirmant que c’est le cas, trois signaux de paris Sports Insights – qui enregistrent et enregistrent les instances de mouvement du marché causées par une action brusque – ont été déclenchés depuis tôt ce matin (à 226,5, 225 et 224,5).

En conséquence, les paris sportifs ont considérablement baissé ce nombre au cours des dernières heures.

Angle aigu: sous (déplacé de 226,5 à 223)

Le mouvement sur ce total n’a pas été aussi drastique, mais lorsqu’il est associé aux pourcentages de paris, il devient tout aussi clair de quel côté les objets tranchants prennent.

Dans ce cas, le sur a été le pari populaire, tirant deux billets pour chacun placé sur le dessous. Mais même avec cette division, le nombre est passé de 214 à 213 – ce qui devrait vous dire quelque chose sur les 34% de parieurs en dessous.

Une fois de plus, ces parieurs ont fait des paris plus importants, mais seulement légèrement (39% de l’argent). Trois autres signaux de pari SI ont confirmé le soutien des dièses du dessous, avec des mouvements à 214,5 et 214.

Angle aigu: sous (déplacé de 214 à 213)