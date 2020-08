Cotes des paris Bucks vs Mavericks

Cotes de dollars

-5,5 [BET NOW]

Cotes des Mavericks

+5,5 [BET NOW]

Moneyline

-240 / + 195 [BET NOW]

Plus / Moins

Pas encore publié. [BET NOW]

Temps

20h30. ET

la télé

ESPN

Cotes à compter de samedi à 10 h HE et via DraftKings. Obtenez jusqu’à 1000 $ de bonus d’inscription chez DraftKings aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Les Bucks ont officiellement décroché la tête de série n ° 1 dans l’Est, et les Mavericks sont plus ou moins enfermés dans la 7ème tête de série à l’Ouest. L’une de ces équipes va-t-elle pousser pour une victoire? Ou plutôt traiteront-ils ce match comme un simple jeu de mise au point pour les éliminatoires?

Bucks de Milwaukee

Avec Milwaukee enfermé dans la tête de série de l’Est, il sera essentiel de surveiller le statut de leurs stars et de l’ensemble de leur liste avant le signalement. De plus, il peut être angoissant de soutenir Milwaukee, car il est difficile de savoir si nous verrons les Bucks qui «se sont présentés» contre les Nets – ou les Bucks qui sont revenus de 23 points pour couvrir -9,5 contre le Chaleur.

Cela étant dit, les Bucks n’ont pas été leur moi dominant habituel. Selon NBA.com, Milwaukee rapporte une note nette de 1,7 pendant le jeu à bulles, ce qui est loin de la note de 10,2 des Bucks pour toute la saison. La différence a été presque entièrement du côté défensif du ballon. Que ce soit en raison de problèmes avec la chimie de l’équipe ou la communication, les Bucks abandonnent beaucoup plus de points pour 100 possessions dans la bulle que la saison régulière.

Dallas Mavericks

Les Mavericks ont deux joueurs clés répertoriés comme douteux pour le match de ce soir: Seth Curry et Dorian Finney-Smith. Lorsque les deux joueurs ne sont pas sur le terrain, les Mavericks ont une note nette de +1,0, une baisse spectaculaire par rapport aux +5,8 qu’ils ont lorsque les deux sont sur le terrain.

Dans l’ensemble, les Mavericks ont une note nette de -2,9 dans la bulle, et cela se voit: Dallas est 1-3 directement et 0-4 contre l’écart. Les Mavs ont réussi à marquer, mais ils ont eu du mal à arrêter leurs adversaires en défense.

Malgré les problèmes défensifs de Dallas, les mesures avancées des Mavericks suggèrent que leur attaque n’a toujours pas atteint son apogée. Ils ont atteint un% eFG prévu de 53,9%, mais leur% eFG réel se situe à 49,9%. Donc, Dallas peut en fait être dû à une régression positive du côté offensif du ballon.

Analyse des paris et sélection

Lorsque ces équipes se sont affrontées en décembre, les Mavericks ont remporté 120-116 sans Luka Doncic.

Dans ce match, Dallas suivra probablement le plan établi par Houston et Brooklyn pour vaincre les Bucks en enterrant autant de 3 que possible. Les Mavericks tirent la balle en profondeur au quatrième taux le plus élevé de la NBA par Nettoyage de la vitre, tandis que le plan défensif de Milwaukee abandonne les tirs de périmètre par conception.

Si Dallas tire bien de profondeur, les Mavs devraient être en bonne position pour se battre. Mais, si leur tir est désactivé, cela peut se résumer à une bataille rebondissante. Milwaukee et Dallas ont tous deux bien rebondi le ballon dans la bulle, chaque équipe se classant parmi les cinq premières en pourcentage global de rebond. Quelle que soit l’équipe capable de contrôler le verre et de convertir les opportunités de la deuxième chance, elle aura un net avantage dans ce que je projette comme un match serré.

Nous avons vu les Bucks monter un incroyable retour contre les Heat, mais ils auront les mains pleines avec l’offensive des Mavericks. J’aime l’équipe de Dallas dans ce match, mais gardez un œil sur les nouvelles concernant Finney-Smith et Curry, car cela pourrait avoir un impact sur la ligne.

Le choix: Mavericks +5.5

[Pariez20$+surlesBuckschezPointsBetet[Bet+ontheBucksatPointsBetandGagnez 125 $ s’ils font au moins un 3 points]