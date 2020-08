Alors que la partie des matchs de départ de la reprise de la NBA se termine vendredi, les Lakers de Los Angeles ont au moins une certaine clarté en ce qui concerne le premier tour des séries éliminatoires.

Les Portland Trail Blazers, tête de série n ° 8, doivent affronter les Memphis Grizzlies n ° 9 dans le match de la Conférence Ouest, à compter de samedi. Si les Grizzlies parviennent à contrarier Damian Lillard et les Blazers lors du premier match, les équipes se retrouveront dimanche pour un scénario gagnant-emporté.

Pendant ce temps, le calendrier des séries éliminatoires des Lakers débute le mardi 18 août, lorsque les joueurs affronteront le vainqueur des play-in dans le premier match du premier tour. Que leur match de premier tour ne dure que quatre matchs ou au-delà, les Lakers devraient jouer tous les deux jours.

L.A. est l’équipe à domicile désignée pour les Jeux 1 et 2, et si nécessaire, 5 et 7 également. Bien sûr, alors que toutes les séries éliminatoires de la NBA se terminent dans la bulle de Walt Disney World, l’avantage du terrain à domicile a essentiellement disparu.

Les équipes «à domicile» ont le contrôle des opérations du jeu, qui comprennent la musique jouée et divers autres éléments des arènes respectives. Pour les Lakers, une touche du Staples Center qui a été incorporé est un enregistrement de l’annonceur de sonorisation Lawrence Tanter lisant la formation de départ.

À 52-19 (0,732), les Lakers ont leur meilleur pourcentage de victoires depuis 2008-09 quand ils ont terminé 65-17 (.793). Ils ont décroché la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest pour la première fois depuis 2009-10, lorsque l’équipe a complété une course consécutive au titre en battant les Celtics de Boston.

Les Lakers sont allés 2-1 contre les Trail Blazers et ont remporté trois des quatre rencontres en tête-à-tête avec les Grizzlies. Bien que Portland ait été un choix à la mode non seulement pour remporter la tête de série n ° 8, mais aussi pour contrarier les Lakers, Kyle Kuzma et Markieff Morris font partie de ceux qui pensent qu’affronter un adversaire de cette qualité au premier tour conviendrait bien à l’équipe.

Programme télévisé des séries éliminatoires des Lakers pour le premier tour

Mardi 18 août: match 1, 18 h PT, TNT

Jeudi 20 août: Match 2, 18 h, Spectrum SportsNet et ESPN

Samedi 22 août: Match 3, 17h30, ABC

Lundi 24 août: Match 4, 18 h, Spectrum SportsNet et TNT

Mercredi 26 août *: Match 5, à déterminer

Vendredi 28 août *: Match 6, à déterminer

Dimanche 30 août *: Match 7, à déterminer

*si nécessaire

Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des émissions en direct et plus encore!