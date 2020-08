Le vétéran des Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony, a toujours été un homme de fanfaronnade et de piquant. Que ce soit son jab breveté hors de la triple menace, ses trois doigts sur le dôme après un 3 points fait, ou ses infâmes bombes F après avoir abaissé un rebond défensif.

Une explication de ce dernier est justifiée depuis longtemps, et l’aile des Blazers a finalement révélé pourquoi il aimait tant son chant breveté «f *** outta here» alors qu’il emprisonnait une balle loin du verre.

Melo n’a pas toujours fait cela, mais il le fait plus particulièrement depuis trois ans depuis qu’il s’est séparé des Knicks de New York, apportant un peu de sauce F-bomb à ses prouesses rebondissantes:

«Pendant longtemps, ces gars qui rebondissaient à un niveau élevé l’ont fait avec un style, ou un type de mode, où ils étaient bruyants avec, et ils commandaient avec», a déclaré Anthony à Chris Herring de FiveThirtyEight. « C’est donc ce que je fais, essayer simplement de m’amuser et de faire savoir aux gens que je l’ai. »

Carmelo Anthony ne mènera pas la ligue en rebond à aucun moment de sa carrière, mais il a été solide sur la glace pour un petit attaquant tout au long de ses 17 années dans la ligue. En fait, il n’a chuté en dessous de cinq rebonds par match qu’une fois dans sa carrière, lors de sa troisième année dans la ligue (4,9 par match).

Il a réalisé en moyenne deux rebonds offensifs ou plus par match cinq fois au cours de sa carrière et détient des moyennes de 6,5 rebonds et 1,7 planches offensives par match. Anthony n’est peut-être pas le buteur éternel de 20 points qu’il a été lors de ses 14 premières années dans la ligue, mais il est certainement amusant à regarder une fois qu’il attaque le verre et fait savoir à son équipe qu’il a le ballon là où il le veut.