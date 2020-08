Neuf mois plus tard que prévu, l’ancien entraîneur-chef des Houston Rockets, Rudy Tomjanovich, aura enfin sa cérémonie d’inauguration pour le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en mai 2021.

La cérémonie de la classe 2020, qui comprend Tomjanovich, Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett, a été reportée indéfiniment en raison de la pandémie COVID-19. Il était initialement prévu pour août 2020.

L’événement se tiendra désormais du 13 au 15 mai 2021 au complexe de divertissement Mohegan Sun dans le Connecticut. Le communiqué de presse du Temple de la renommée indique que ce complexe peut fonctionner comme une «quasi-bulle», ce qui indique leur intention d’avancer avec ces dates sans plus tarder.

La cérémonie de mai 2021 sera exclusive à la classe 2020 retardée et ne sera pas fusionnée avec la classe distincte du Temple de la renommée 2021.

Au cours de ses 11 saisons et plus en tant qu’entraîneur-chef à Houston, Tomjanovich a mené les Rockets à un record de saison régulière de 503-397 (.559) et à une marque de 51-39 (.567) dans les séries éliminatoires de la NBA, avec deux championnats en 1994. et 1995. Il est de loin l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de la franchise.

En plus de ses allocations d’entraîneur, Tomjanovich était aussi un joueur dynamique – avec des moyennes de 17,4 points et 8,1 rebonds en 33,5 minutes par match. Il a été cinq fois All-Star à l’avant-garde au cours de 11 saisons de la NBA.

Lorsque «Rudy T» est intronisé, il a enrôlé les légendes des Rockets Calvin Murphy et Hakeem Olajuwon pour le présenter officiellement à la cérémonie.