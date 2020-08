Il n’y a pas de trêve dans le NBA et il semble évident qu’il y aura de l’excitation jusqu’à la fin, au moins, dans la lutte pour un poste. Et est-ce que la huitième place de la Conférence occidentale est historiquement très appréciée, mais cette saison a acquis un statut plus élevé. L’éclosion surprenante des jeunes Memphis Grizzlies Il a appelé des équipes appelées à occuper un poste d’après-saison, comme Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs ou la Pélicans de la Nouvelle-Orléans par Zion Williamson. Dans cette reprise, le manque d’expérience du Tennesse se fait remarquer et après trois matchs disputés par chaque équipe, la mêlée est devenue féroce.

La jeunesse de ceux dirigés par Ja Morant Il semble avoir perdu de sa fraîcheur et, bien qu’ils conservent la huitième position, ils voient à quel point leur ballon de basket est beaucoup moins explosif et ils commencent à ressentir la pression d’être poursuivis par de vieux chiens de proie. Le plus remarquable est Portland Trail Blazers, avec un cinq initial effrayant dans lequel Damian Lillard et CJ McCollum, avec la puissance intérieure de Hassan Whiteside, Récupération de Yusuf Nurkic et l’expérience de Carmelo AnthonyCe sont des armes mortelles dans cette reprise.

L’avantage est déjà petit, à partir de seulement deux jeux par rapport à ceux de l’Oregon mais aussi avec San Antonio Spurs, une autre franchise qui prend de l’ampleur en ce moment et dans laquelle le bâton de Gregg Popovich Cela peut être un choc mortel. Ils viennent avec la pression de ne pas être la première équipe des Spurs à quitter les séries éliminatoires depuis l’arrivée du légendaire entraîneur et cela peut peser sur eux lors des derniers matchs. Sacramento Kings et Phoenix Suns Ils montrent de grands sentiments, jouent librement et motivés. Ils ne sont respectivement qu’à 3 et 3,5 matchs des Grizzlies. Un chapitre séparé mérite Pélicans de la Nouvelle-Orléans, dont les aspirations grandiront si Zion Williamson trouve la continuité.

Dans ce contexte, il faut rappeler que ni le huitième à l’issue de ces huit matchs n’est garanti leur place en playoff, ni le neuvième n’est exclu. Et c’est que les 15 et 16 août, le minitournoi aura lieu entre le huitième et le neuvième de chaque Conférence pour déterminer qui se qualifie. Il ne se tiendra que si la différence entre les deux est de quatre matchs ou moins, ce qui semble sûr à l’Ouest et irréalisable à l’Est, où Filets de Brooklyn avantage en 7,5 matchs pour Wizards de Washington.

Le neuvième devra gagner deux matchs sur des jours consécutifs pour entrer en séries éliminatoires, tandis que le huitième suffira pour un. Cela garantit l’excitation pendant ces jours, mais aussi pour le reste de la saison régulière dans le Conférence occidentale. Les Grizzlies peuvent déjà supposer que leur présence devra être jouée du tout ou rien, ce qui, en raison de leur bisoñez, leur fait très mal. Tout semble être contre ceux du Tennessee, qui devront gagner deux ou trois matchs pour assurer au moins la neuvième place. les Lakers de Los Angeles Ils seront très conscients de ce qui se passe puisque tout cela a déterminé leur premier rival en playoffs.