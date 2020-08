Le combat pour le dernier carré de éliminatoires dans la Conférence occidentale elle a encore beaucoup de tissu à couper. Quatre équipes ont des options aujourd’hui et deux continueront d’en avoir jusqu’à samedi prochain (le jour où le Play-in entre le huitième et le neuvième qui déterminera la dernière place des séries éliminatoires).

Ainsi, ce jeudi se jouent les quatre derniers duels qui détermineront quelles équipes entre Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns et San Antonio Spurs ils entrent dans le combat final pour les séries éliminatoires.

HORAIRE DU JEUDI

Memphis Grizzlies contre Milwaukee Bucks, 22 h 00

Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks, 22 h 00

San Antonio Spurs c. Utah Jazz, 00h30.

Portland Trail Blazers vs. Brooklyn Nets, 3 h 00

CLASSIFICATION

8e Portland Trail Blazers (34 victoires et 39 défaites)

9e Memphis Grizzlies (33 victoires et 39 défaites)

10e Phoenix Suns (33 victoires et 39 défaites)

11e San Antonio Spurs (32 victoires et 38 défaites)

Les Grizzlies sont en avance sur les Suns avec le même bilan car ils ont remporté plus de matchs dans leur duel particulier au cours de la saison. Le huitième et le neuvième après jeudi joueront le Play-In samedi et, si nécessaire, dimanche (s’ils gagnent le huitième samedi, c’est fini, s’ils gagnent le neuvième ils rejoueront dimanche pour déterminer quelle équipe affrontera Los Angeles Lakers au premier tour).

POSSIBILITÉS DES BLAZERS

– Ils seront huitièmes s’ils gagnent ou s’ils perdent, tout comme les Grizzlies, les Suns et les Spurs.

– Ils seront neuvièmes s’ils perdent et si 2 tombent également entre Grizzlies, Suns et Spurs.

– Ils seront éliminés s’ils perdent et gagnent au moins 2 entre Grizzlies, Suns et Spurs.

POSSIBILITÉS DES GRIZZLIES

– Ils seront huitièmes s’ils gagnent et que les Blazers perdent

– Ils seront neuvièmes s’ils gagnent et les Blazers aussi ou s’ils perdent, ainsi que les Suns et les Spurs.

– Ils seront éliminés si les Suns ou les Spurs perdent et gagnent.

POSSIBILITÉS DES SOLEILS

– Ils finiront huitième s’ils gagnent et que les Blazers et les Grizzlies perdent

– Ils finiront neuvième s’ils gagnent et que les Blazers ou les Grizzlies perdent

– Ils seront éliminés s’ils perdent et si les Blazers et les Grizzlies gagnent.

POSSIBILITÉS D’ÉPICES

– Ils finiront huitième s’ils gagnent et que les Blazers, les Grizzlies et les Suns perdent

– Ils finiront 9e s’ils gagnent et perdent 2 entre les Blazers, les Grizzlies et les Suns.

– Ils seront éliminés s’ils perdent ou s’ils gagnent et donc au moins 2 parmi les Blazers, les Grizzlies et les Suns.