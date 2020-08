L’analyste du Basketball Hall of Famer et de la NBA sur TNT, Charles Barkley, aurait été frustré par les Houston Rockets pendant des années, remontant à l’époque où il pensait être sous-payé à la fin de sa carrière de joueur.

Mardi, les Rockets ont apparemment ajouté 500 000 $ supplémentaires à son onglet, grâce à une victoire dominante 123-108 dans le match 1. Cette fois, il n’y a pas de débat: la perte financière a été entièrement auto-infligée par Barkley.

Dans l’émission d’avant-match de TNT juste avant la révélation, Shaquille O’Neal, collègue du Temple de la renommée et analyste de la télévision, avait 15 secondes pour prédire quelle équipe il pensait gagner. Mais au lieu de faire directement une prédiction, Shaq a appelé Barkley à la télévision en direct.

«L’argent que vous me devez? Je parie. Sur ce match aujourd’hui », a déclaré O’Neal à Barkley, qui a accepté le pari avec enthousiasme et a déclaré qu’il prenait OKC.

O’Neal a dit «cinq cent mille», ce à quoi Barkley a répondu «cinq cents». L’implication claire était que Chuck était d’accord sur le nombre et parlait de manière informelle, mais certains ont fait valoir que Barkley pourrait avoir une stratégie de sortie potentielle, car il n’a techniquement pas dit mille.

Plus tôt dans le segment, Barkley avait déclaré qu’il pensait que le Thunder gagnerait et que Steven Adams serait en mesure de faire une moyenne de 20 points et 20 rebonds par match contre les Rockets sous-dimensionnés.

Au lieu de cela, menés par 37 points et 11 rebonds du garde All-Star et finaliste MVP James Harden, ce sont O’Neal et les Rockets qui ont gagné gros. Le Thunder n’est jamais arrivé à un chiffre dans les 35 dernières minutes du match.

Le match 2 de jeudi et le match 3 de samedi sont tous deux sur ESPN, il faudra donc attendre le match 4 de lundi prochain (sur TNT) avant qu’O’Neal et Barkley envisagent de nouveaux paris impliquant les Rockets et le Thunder.

Pour l’instant, Shaq a le dernier mot et une reconnaissance de dette croissante de Chuck.