Le légendaire Charles Barkley a expliqué comment il pensait que les Golden State Warriors se débrouilleraient au cours de la saison 2020-21. Dans son esprit, les Dubs ont un «énorme avantage» à l’approche de la nouvelle campagne.

Selon Barkley, le plus grand avantage de Golden State est le reste qu’ils obtiennent après ne pas avoir été invités dans la bulle d’Orlando. Pour lui, le temps supplémentaire permettra aux Warriors et à leurs joueurs de se soigner correctement et de planifier la saison à venir.

«Je pense qu’ils auront un énorme avantage car ils vont se reposer et récupérer Klay (Thompson) et Steph (Curry)», a déclaré Charles Barkley à propos des Warriors, via Marcus White de NBC Sports. «(Andrew) Wiggins va être là, ils vont avoir un choix de loterie. Ces autres équipes vont être fatiguées. … Ce sera un revirement rapide, d’une manière ou d’une autre.

« Même si [the NBA says] ils vont bouger [the season] retour, ça va encore être un revirement rapide. je pense [the Warriors] vont avoir un énorme avantage pour la saison prochaine.