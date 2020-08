Un favori n’est pas tel jusqu’à ce qu’il le montre sur le terrain et ni Bucks de Milwaukee ni Les Lakers de Los Angeles ont réussi à capturer dans leur premier enjeu Playoffs NBA 2020 la supériorité qui leur est assumée sur leurs rivaux. Manque d’idées, manque de fluidité dans le jeu, précipitation dans les terrains et indifférence défensive ont été quelques-uns des problèmes qui ont été constatés chez les deux chefs de conférence à la fin de la saison régulière. Les deux défaites peuvent devenir un avertissement qui les fait réagir ou peut-être en prélude de séries très régulières et d’éventuelles surprises capitales. Pour éviter cela, les deux équipes devront s’améliorer dans des aspects substantiels du jeu. Nous analysons ce qu’ils sont.

Bucks de Milwaukee

Les hommes de Mike Budenholzer semblent avoir perdu ce jeu automatique qui les a amenés à se connecter avec des passes à grande vitesse et des trous ouverts. L’importance d’être juste dès le triple quand on a un joueur comme Giannis Antetokounmpo est fondamentale, et ils n’ont réussi à marquer que 14/42. Pour réussir, ils doivent tirer moins de la ligne de trois et, surtout, avec plus de succès. Nikola Vucevic était un excellent antidote pour le Grec, le faisant sortir de la zone en raison de sa menace du triple et l’effondrant en défense avec l’aide de ses coéquipiers.

Mauvaise direction à la fois d’Eric Bledsoe et de George Hill, incapables de trouver des solutions alternatives à un Giannis démultiplié, mais un manque d’étincelle et d’espace pour faire des dégâts. Les Bucks doivent voler des balles en défense et rebondir solidement pour courir, et surtout, ils ont besoin d’un Kris Middleton inspiré. Il n’y avait pas de bloc ou de système pour le gardien de but, qui était sous une grande pression à tout moment et devait jouer des balles très difficiles.

Ils doivent utiliser davantage un joueur comme Kyle Korver, qui peut ouvrir le terrain, et Pat Connaughton et Wesley Matthews doivent attaquer la jante avec beaucoup plus d’agressivité. Personne n’a donné d’options à l’Orlando Magic qui pourrait déranger, mais les joueurs de Floride arrivent sans rien à perdre et ils se sont avérés avoir un jeu collectif et très généreux, avec un système de défense raffiné pour annuler la puissance de Giannis et tout faire confiance au succès du triple de les dollars.

Les Lakers de Los Angeles

Ils ont été l’équipe avec le pire pourcentage depuis que le triple a signé dans ces huit premiers matchs éliminatoires, avec un faible 15,6%. L’absence de Rajon Rondo semble réduire considérablement la direction d’une équipe qui fait du bien à Alex Caruso et dans laquelle Lebron James continue de pétrir beaucoup de balle. El Rey a eu un excellent match et a trouvé un moyen de se connecter avec Anthony Davis, mais ils doivent impliquer plus de coéquipiers et promouvoir le jeu intérieur-extérieur pour améliorer les positions de tir à l’extérieur.

Il n’est pas acceptable que des centres dominants comme Howard et McGee aient terminé avec seulement 4 et 6 points, respectivement, contre une équipe dont la puissance intérieure est indéniable, alors ils devraient forcer Nurkic et Whiteside à travailler sur la défense. Ne pas frapper 3s n’est pas seulement une question de chance, mais de travail pour trouver des positions raisonnables à partir desquelles tirer confortablement. De plus, Caruso s’est montré incapable de défendre Damian Lillard et la menace de CJ McCollum est également un problème. Lebron devrait aider à marquer les deux, sans négliger un Carmelo Anthony inspiré.

Portland Trail Blazers n’a pas d’équipe pour être huitième, mais beaucoup plus élevé, donc les Lakers doivent réagir rapidement car le match nul peut être très compliqué pour eux. Augmenter l’intensité défensive et attaquer la jante pour éliminer les fautes à l’intérieur de l’équipe rivale et sortir le ballon pour des tirs confortables, sera une obligation dans les prochains matchs si les Angelenos veulent éviter la débâcle au premier changement.