Le Thunder d’Oklahoma City a remporté un match éliminatoire de premier tour avec les Houston Rockets mercredi soir, mais après avoir sonné les réalisations de son équipe et ses espoirs pour les séries éliminatoires, le président de la NBA Players Association s’est tourné vers la politique.

Le sénateur Kamala Harris – la première femme noire à être élue vice-présidente sur un billet de parti majeur en Amérique – a reçu un peu d’amour spontané de Paul lorsqu’il a été interrogé sur les initiatives de vote que la NBPA avait organisées, parrainées et soutenues.

«Nous devons continuer à en parler», a déclaré Paul aux journalistes sur l’importance de la participation électorale.

«C’est beaucoup de gens que nous devons sortir pour voter… La répression des électeurs est réelle. Ils essaient de faire – en particulier les jeunes adultes et en particulier les Afro-Américains – ils essaient de se rendre là où nous ne pouvons pas voter, mais notre vote est très important. «

Paul a ensuite mentionné le nom du sénateur Harris, reconnaissant même le 100e anniversaire de l’adoption du 19e amendement.

Ce n’est que le 18 août 1920 que les femmes ont obtenu le droit de vote, et ce fait n’a pas été oublié pour Paul lorsqu’il a reconnu que Harris avait marqué l’histoire et ouvert la voie aux femmes noires qui aspirent à atteindre la plus haute fonction du pays. terre.

Mardi, le vice-président Joe Biden a annoncé que Harris serait son candidat à l’élection présidentielle de 2020 – une «énorme affaire» selon Paul.

«Un grand bravo à Kamala Harris, qui a obtenu la nomination comme vice-président, ce qui est énorme et incroyable», a déclaré Paul.

«C’est le centenaire – le 100e anniversaire du 19e amendement – donc avoir une femme noire en tant que vice-présidente est une énorme affaire et c’est un grand jour donc nous devons tous sortir et voter et nous assurer que notre vote est entendu . »

Le président Donald Trump a été assez critique à l’égard de la NBA et de ses joueurs, qualifiant plus récemment ses joueurs de «méchants» et de «stupides» pour s’être agenouillés pendant l’hymne national lors du redémarrage d’Orlando.

Il n’est probablement pas difficile de savoir qui Paul va voter pour novembre prochain.