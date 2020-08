Le meneur de jeu All-Star d’Oklahoma City Thunder, Chris Paul, avait du temps à perdre dimanche, et a décidé de le passer en regardant son ancienne équipe, les Houston Rockets, alors qu’ils affrontaient les Sacramento Kings.

Paul a été filmé en train de profiter du concours entre deux adversaires de la Conférence Ouest de son équipe actuelle:

Le CP3 est venu voir son ancienne équipe 👀 pic.twitter.com/c5K9VvPMQ2 – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 10 août 2020

On ne sait pas si Chris Paul est resté pour terminer le match – un concours que les Rockets ont remporté 129-112 – mais il s’agissait sûrement plus d’un travail de reconnaissance pour le garde vétéran par opposition à un voyage nostalgique. Les Thunder sont actuellement cinquièmes dans l’Ouest et sont à un match derrière les Houston Rockets, quatrième. Si les playoffs devaient commencer demain, alors ces deux équipes seraient opposées au premier tour, ce qui devrait expliquer l’intérêt de Paul pour le match de dimanche soir.

Là encore, les choses restent assez serrées dans l’Ouest. Les Utah Jazz sont à seulement un demi-match derrière le Thunder, tandis que les Dallas Mavericks sont à deux matchs derrière eux. Quant aux Rockets, ils sont assis juste un match et demi derrière les Denver Nuggets, troisième tête de série. Inutile de dire que le positionnement final des équipes n’a pas encore été déterminé et qu’un match de premier tour entre les Rockets et le Thunder est presque une certitude.

Paul s’est séparé des Rockets l’été dernier, Houston l’envoyant à OKC dans le cadre de l’accord Russell Westbrook. Paul a été incroyable pour le Thunder toute la saison et a mené l’équipe à une campagne étonnamment impressionnante.