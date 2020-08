Les Portland Trail Blazers ont fait un effort tardif pour se qualifier pour les séries éliminatoires de la NBA, et les contributions de Carmelo Anthony les ont beaucoup aidés à occuper cette position.

Étant l’incroyable performance de 51 points de Damian Lillard dimanche, les Blazers ont réussi à remporter une victoire de 124-121 contre les 76ers de Philadelphie. Anthony a terminé le concours avec 20 points, ce qui l’a poussé devant Paul Pierce sur la liste des scores de tous les temps de la NBA.

Bien qu’Anthony ait récemment célébré son 36e anniversaire, il s’avère qu’il reste encore beaucoup d’essence dans le réservoir. Il s’est hérissé à la suggestion de devenir joueur de réserve au cours de sa saison à Oklahoma City et l’orge a eu l’occasion d’apprendre comment se rendre à l’arène de Houston avant que les Rockets ne décident qu’ils seraient mieux sans lui.

Depuis, il a eu une opportunité avec les Blazers et en a profité. Après avoir été signé par l’équipe en novembre, Anthony a en moyenne 15,3 points et 6,3 rebonds par combat. À Orlando, il a continué son jeu fort et a frappé de gros coups pour les Blazers, qui ont mené 4-2 dans une séquence critique qui les voit actuellement se mesurer aux Grizzlies, huitième tête de série, pour avoir le droit de se qualifier pour les séries éliminatoires. et rencontrez les Lakers au premier tour.

Paul encourage manifestement son ami proche.

«Continue mon frère !!! @carmleoanthony », a tweeté Paul dimanche après que la NBA ait reconnu qu’Anthony était passé 15e sur la liste des scores de tous les temps de la ligue.

Pour ce que ça vaut, Anthony entrera en jeu le 10 août derrière Tim Duncan par 98 points pour la 14e place. Il a encore deux matchs cette saison, il est donc peu probable qu’il surpasse Duncan maintenant (les matchs éliminatoires et les records sont enregistrés séparément).

Selon toute vraisemblance, Anthony a montré suffisamment pour justifier une invitation à jouer dans la NBA la saison prochaine, mais dans le cas peu probable où il déciderait de le raccrocher après la saison 2019-2020, il serait tout à fait approprié pour lui de mettre fin à son carrière en tant que 15e sur la liste des scores de tous les temps.

Quoi qu’il en soit, nous savons que Chris Paul continuera à le soutenir.