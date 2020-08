Cotes des paris Clippers vs Mavericks

Cotes de Clippers

Cotes des Mavericks

Moneyline

Plus / Moins

Temps

18h30. ET

la télé

TNT

Mercredi après-midi, les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks préviennent pour un éventuel aperçu des éliminatoires du premier tour. Les Clippers détenant actuellement la deuxième tête de série de la Conférence Ouest et les Mavericks pratiquement bloqués dans la tête de série n ° 7, il semble inévitable que nous voyons ces équipes s’affronter dans une série dans deux semaines.

Les Clippers ont le numéro des Mavericks cette saison, les battant 114-99 en tant que favoris sur la route de 1,5 point le 26 novembre et les battant à nouveau en tant que perdants sur route de 2,5 points 110-107 le 21 janvier.

Où est la valeur de ce match? Décomposons-le.

Clippers de Los Angeles

Les Clippers viennent de subir une défaite déchirante contre les Phoenix Suns sur un batteur à sonnerie Devin Booker défendu par Paul George et Kawhi Leonard.

La formation de départ des Clippers, composée de Patrick Beverly, Paul George, Marcus Morris, Kawhi Leonard et Ivica Zubac, a disputé un total de 11 matchs pendant 147 minutes et affiche une note nette de 22,9 points pour 100 possessions, selon les statistiques avancées de la NBA.

Que ce soit à cause de la gestion de la charge ou des blessures, les Clippers ont été sans équipe complète pendant la majeure partie de la saison. Bien que Leonard et George soient enfin en bonne santé, la bulle n’a fourni aucune continuité aux Clippers.

Montrezl Harrell n’est pas revenu dans l’équipe alors qu’il pleurait la perte de sa grand-mère. Beverley a été exclue du match de jeudi contre les Mavericks avec une tension au mollet.

Cependant, les Clippers ont de bonnes nouvelles sur le front de l’alignement alors que Lou Williams est revenu de son absence en quarantaine avec 7 points, 6 rebonds et 6 passes décisives lors de la défaite de mardi contre les Suns.

Les Clippers sont un prétendant au championnat, mais il reste à voir si cette équipe a joué suffisamment de basket ensemble pour avoir construit de bonnes habitudes et une chimie.

Dallas Mavericks

Les Mavericks ont été statistiquement l’une des plus grandes infractions de tous les temps, marquant 115,7 points pour 100 possessions. Malheureusement, leur offensive historiquement grande ne s’est pas traduite par des situations d’embrayage (définies comme les cinq dernières minutes d’un match dans lequel le différentiel de points est de cinq points ou moins).

Les Mavericks se classent 23e pour le pourcentage de victoires d’embrayage, perdant 23 matchs cette saison dans des situations d’embrayage. Dans l’embrayage, leur note offensive historiquement excellente tombe à 95,4, ce qui leur donne une note nette au temps d’embrayage de -12,7. Les Mavericks ont ouvert la reprise de la saison NBA en donnant une avance de huit points au quatrième quart aux Rockets, suivi par une avance ratée en deuxième période pour les Suns.

Compte tenu des problèmes de temps d’embrayage des Mavericks, leur victoire de retour contre Sacramento a été impressionnante. Menés par les 34 points, 20 rebonds et 12 passes décisives de Luka Doncic, les Mavericks ont obtenu sept arrêts d’affilée pour mettre fin au règlement, marqué les six derniers points pour forcer les prolongations et finalement remporté la victoire dans l’une de leurs plus horribles victoires de la saison.

Les Mavericks tournent-ils le coin? Cela reste à voir, mais pour une jeune équipe, ce sont les premiers pas.

Analyse des paris et sélection

Les Clippers sont le pire affrontement possible pour les Mavericks. Même avec l’absence de Beverley, les Clippers ont deux superstars sur le périmètre qui sont capables de garder Doncic si nécessaire.

À l’autre bout du terrain, les Mavericks n’ont pas les ailes capables de ralentir Leonard et George. Bien que Dorian Finney Smith garde généralement l’aile la plus dangereuse des équipes adverses, les Mavericks sont coincés lorsqu’ils affrontent une équipe comme les Clippers qui en ont deux. À certains égards, on a l’impression que les Mavericks tirent à mort en essayant d’arrêter cette infraction.

Les Clippers sont l’une des équipes les plus profondes de la ligue et même sans Harrell et il y a toujours une attaque instantanée sur le banc à Williams.

Il faut noter que les Mavericks font également face à une blessure à Seth Curry. Curry tire 45% de profondeur sur 5,1 tentatives par match. Il a vu ses procès-verbaux remplacés par JJ Barea et Trey Burke qui sont des passifs majeurs en défense. La perte de Jalen Brunson et Dwight Powell a fait une liste profonde de Dallas mince en termes de profondeur.

J’aime les Clippers dans ce match. Ils sont à la moitié du match contre les Denver Nuggets pour la tête de série n ° 2 de la Conférence Ouest et une défaite signifierait qu’il y a une chance qu’ils pourraient affronter les Houston Rockets au premier tour.

Posez les 4 points avec les Clippers. Ils devraient gagner et couvrir celui-ci.

Le choix: Tondeuses -4

