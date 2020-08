Russell Westbrook a mené Houston avec 31 points et huit passes alors que les Rockets se sont ralliés après un déficit de huit points dans les trois dernières minutes pour vaincre les Milwaukee Bucks dimanche soir, 120-116 (score de la boîte).

C’est le deuxième retour tardif consécutif des Rockets dans les matchs de la «bulle» de la NBA en Floride. Dans le premier match de vendredi, Houston a surmonté un déficit de sept points avec moins de 45 secondes à jouer en temps réglementaire pour finalement vaincre Dallas en prolongation, 153-149. Ce rallye est venu contre l’infraction n ° 1.

Dimanche, ils l’ont fait avec une rafale de 16-4 dans les deux dernières minutes et 59 secondes, le tout contre une équipe de Milwaukee qui a la défense n ° 1 de la ligue et son meilleur bilan. Pour une franchise connue sous son surnom légendaire de «Clutch City», les héros tardifs dans un aperçu potentiel des finales de la NBA devraient fournir beaucoup d’optimisme, car les éliminatoires de 2020 ne sont plus qu’à six matchs.

« L’adversité est apparue et nous avons montré », a déclaré Westbrook après le match.

«Nous avons une équipe prête à affronter les séries éliminatoires», a ajouté l’entraîneur-chef des Rockets, Mike D’Antoni. « C’est un super basket. »

Avec la victoire de dimanche, Houston (42-24) s’est hissé à la quatrième place du classement serré de la Conférence de l’Ouest. Les Bucks (54-13) sont toujours confortablement la tête de série n ° 1 de la Conférence Est.

Entre Westbrook, James Harden et Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, la confrontation de dimanche a présenté les trois derniers MVP de la NBA. «The Greek Freak» s’est bien comporté avec 36 points, 18 rebonds et huit passes, et son mélange de taille et d’athlétisme a aidé les Bucks à submerger les plus petits Rockets avec un avantage de rebond de 65-36. Brook Lopez, sept pieds, a également excellé avec 23 points et 12 rebonds.

Mais pour les Rockets, ce qu’ils ont abandonné en taille a été compensé par l’espacement au sol et les tirs ouverts qu’ils ont pu générer en attaque.

Houston a connecté sur 21 des 61 tirs à 3 points (34,4%), ce qui a donné un avantage de 36 points par rapport à 9 sur 35 (25,7%) sur 3 points par les Bucks. «The Beard» n’a marqué que 24 points sur 5 tirs sur 14 (35,7%), ce qui était bien en deçà de la norme pour lui, mais l’attention qu’il a attiré a conduit à des tirs ouverts pour ses coéquipiers. En plus de Harden, P.J. Tucker, Robert Covington, Danuel House Jr., Jeff Green et Ben McLemore ont tous fait au moins trois trios pour les Rockets.

La combinaison de l’espacement au sol et de l’accent défensif sur Harden a également contribué à ouvrir les voies de circulation pour Westbrook, qui a réussi 10 tirs sur 21 (47,6%) depuis le terrain. Il a également effectué 10 lancers francs sur 12 (83,3%), dont les quatre dans la dernière minute après que son style offensif ait conduit à des fautes.

«Tout au long d’un match, il est difficile de résister à notre façon de jouer», a déclaré Westbrook après le match. «C’est quelque chose auquel les équipes ne sont pas habituées. Cela va à notre avantage. … Je regarde toujours les autres gars et je vois quand ils essaient de reprendre leur souffle. Cela les use définitivement.

Bien que les plus petites Rockets aient été largement dépassées, elles ont également contribué à compenser cela en forçant Milwaukee à effectuer 22 chiffres d’affaires. Houston a réussi 15 interceptions, dirigées par six de Harden – qui a livré à la fois l’attaque et la défense en fin de match alors que Houston prenait le relais. Dans la course décisive, les Rockets ont limité Milwaukee à seulement quatre points dans les trois dernières minutes.

«Nous nous sommes retrouvés», a déclaré Harden après le match. «Il faudra évidemment que ce soit la défense, le rebond et la défense de transition. Offensivement, nous pouvons marquer sur n’importe qui. Une fois que nous aurons trouvé cette identité, cela nous fera peur. «

Les Rockets chercheront à maintenir leur élan mardi soir contre les Portland Trail Blazers (30-38), avec un avertissement prévu pour 20h00. Central. Le jeu sera diffusé au niveau national sur TNT et régionalement sur AT&T SportsNet Southwest (avec les annonceurs de Houston).