Le retour à la forme de 10 fois All-Star Carmelo Anthony avec les Portland Trail Blazers cette saison a été l’un des meilleurs récits de la NBA. En fin de compte, la superstar des Blazers Damian Lillard avait un rôle important à jouer dans le retour d’Anthony.

Quand Anthony a signé avec les Blazers en novembre dernier, Lillard a fait tout son possible pour que le vétéran se sente le bienvenu. Cela a pris la forme de conversations profondes et longues, qui ont donné à Lillard une meilleure appréciation du personnage d’Anthony. Le fait que Melo n’ait jamais parlé négativement de l’une de ses anciennes équipes était quelque chose qui collait à Lillard.

«Cela m’a fait le respecter encore plus, parce que tout le temps, les gens ont dit tout cela sur son nom – de New York à l’OKC en passant par Houston – il n’a jamais mal parlé à personne. Il n’a jamais rien dit », a déclaré Lillard, via Jason Quick de .. «Il est juste resté silencieux. Et j’ai vraiment respecté cela.