Les Houston Rockets ont dominé le premier match des éliminatoires de la NBA 2020 contre l’Oklahoma City Thunder. Mais ils savent bien qu’ils ont encore besoin de trois victoires supplémentaires pour sortir de la série du premier tour.

Il suffit de demander aux Denver Nuggets, qui sont passés d’une passionnante victoire en prolongation contre les Utah Jazz dans le premier match de cette série de la Conférence occidentale à une défaite éclatante dans le match 2. Les Rockets veulent éviter un revirement similaire.

Lorsqu’on lui a demandé à l’entraînement de mercredi comment Houston a célébré sa victoire dans le premier match dans la «bulle» de la NBA, l’attaquant Robert Covington a répondu:

Préparation pour le match 2. Ce n’est qu’un seul match. Nous ne célébrons encore rien.

Le grand joueur de réserve Jeff Green (22 points, +28) a été une révélation pour les Rockets lors du premier match, jouant même à la place de Covington aux côtés des partants au quatrième quart. Mais dès que le premier match de mardi s’est terminé, il a déclaré qu’il était déjà temps pour l’équipe de passer à autre chose.

« Maintenant, l’accent est mis sur jeudi et le deuxième match », a déclaré Green. «Chaque match sera différent, je suis presque sûr que OKC va essayer de faire quelques ajustements. Nous devons nous préparer pour le match 2. »

Le gardien All-Star Russell Westbrook (souche quadruple droite) sera de nouveau mis à l’écart jeudi, donc James Harden, co-star de l’arrière-cour et finaliste MVP, sera clairement le point focal. «The Beard» a marqué un sommet de 37 points sur 12 tirs sur 22 (54,5%) dans le premier match, mais que se passe-t-il si le Thunder essaie de piéger et de forcer encore plus le ballon hors de ses mains?

En excluant Harden, les Rockets ont tiré 14 sur 39 sur 3 points (35,9%) mardi, ce qui était solide mais pas génial. « Je pense que nous avons eu beaucoup d’occasions de tirs que nous avons ratées qui étaient de très bons tirs », a déclaré Harden après le match. En particulier, Covington a eu du mal à 1 sur 5 sur une plage de 3 points (20%), et ils pourraient avoir besoin de plus de lui dans le match 2.

Les Rockets ont également bénéficié de seulement sept chiffres d’affaires. Au cours de la saison régulière 2019-2020, ils avaient en moyenne plus de 14 par match, et faire pression sur Harden en l’absence de Westbrook pourrait forcer les manieurs de balle secondaires comme Eric Gordon et Austin Rivers à jouer des rôles plus importants que d’habitude. Le Thunder ne devrait pas non plus être aussi surpris par la nouvelle ride de Mike D’Antoni consistant à utiliser Green comme un «centre de point» occasionnel, comme il l’appelait après le match.

Au strict minimum, plus de pression et de pièges pourraient aider à ralentir le rythme de Houston, qui a puni le Thunder dans les séquences de transition.

Là encore, les Rockets ont également subi une exécution chirurgicale en demi-terrain. Mené par la brillance de Harden, la cote offensive en demi-terrain de Houston de 129 était son meilleur de tous les matchs de la saison contre un adversaire en séries éliminatoires.

Pour le Thunder, Danilo Gallinari (29 points) et Chris Paul (20 points, neuf passes) se sont bien comportés, chacun tirant à 50% ou mieux depuis le terrain. Mais les gardes Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder ont lutté puissamment, ne tirant que 5 sur 20 combinés (25%) pour 15 points.

Le Thunder pourrait donner plus de minutes pour tirer des gros comme Darius Bazley et Mike Muscala dans le but d’ouvrir plus de voies de circulation.

Les joueurs d’Oklahoma City semblaient exprimer leur surprise après le match face à la capacité de Houston à toujours protéger la jante, malgré une petite formation.

Comme on peut s’y attendre, le Thunder a juré de faire des ajustements et potentiellement de donner à Gallinari encore plus de touches et de tentatives de tir. Gallinari a été le meilleur buteur de l’OKC en saison régulière, et à 6 pieds 10 pouces, il est plus grand que n’importe quel joueur de la rotation actuelle de Houston.

Le plus gros problème pour le Thunder pourrait être les mathématiques de base. Les Rockets ont tiré 48,3% au total dans le premier match et 38,5% sur les 3 points, tandis que le Thunder a atteint respectivement 44,0% et 37,1%. Houston n’avait qu’un léger avantage dans les tentatives de tir, 89 à 84, tandis que le Thunder a tiré six autres lancers francs (25 à 19) et a remporté la bataille de rebond par 10. À première vue, ces chiffres devraient suggérer un match relativement serré – pas un. où le Thunder n’est jamais venu à un seul chiffre au cours des 35 dernières minutes.

Il s’est avéré que la statistique déterminante était le volume en 3 points. Houston a tiré 20 sur 52 et Oklahoma City 13 sur 35, pour un avantage net de 21 points. Pour la saison, les Rockets se sont classés premiers de la NBA en tentatives de 3 points (45,4), tandis que les Thunder ont terminé quatrième pour dernier (30,2).

Si les Rockets réalisent un pourcentage satisfaisant de ces tirs et que le Thunder ne parvient pas à réduire le volume, c’est une montagne majeure à gravir – même avec la taille de Gallinari et Steven Adams.

La pression semble également s’exercer directement sur Oklahoma City. Avec les jeux dans la bulle Disney World en Floride, ce n’est pas comme si la scène allait basculer entre le jeu 2 et le jeu 3 (comme il le fait habituellement) pour potentiellement changer d’élan. De plus, Houston monte 2-0, cela pourrait leur permettre d’être encore plus conservateurs avec la récupération du quad de Westbrook – de sorte que s’il est nécessaire pour gagner cette série, il pourrait être plus proche de 100%.

Le match 2 entre les Rockets et le Thunder débute à 14h30. Central jeudi avec une émission nationale sur ESPN et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest. Pour les abonnés, les deux réseaux ont le streaming disponible sur leurs applications mobiles.