Les huit matchs de classement d’Orlando se terminent enfin ce soir, mais notre équipe a encore quelques paris qu’il aime avant que les choses ne se terminent.

Où est la valeur? Notre équipe est là pour décomposer leurs paris préférés de la NBA pour l’ardoise d’aujourd’hui et a trouvé des angles en deux matchs:

16 heures ET: Miami Heat contre Indiana Pacers

18h30. ET: OKC Thunder contre LA Clippers

Choix des paris du vendredi NBA

Roberto Arguello: Heat vs. Pacers

Le Heat et les Pacers étant garantis de s’affronter au premier tour mardi, chaque équipe a peu de choses à jouer et occupera probablement la majorité de ses meilleurs joueurs. Alors que les Pacers ont trois partants absents (en plus du All-Star Domantas Sabonis, qui n’est pas dans la bulle en raison d’une blessure au pied), j’aime qu’ils aient plus de joueurs disponibles que le Heat.

Miami manquera quatre de ses défenseurs les plus polyvalents à Adebayo, Butler, Crowder et Iguodala. En conséquence, l’alignement actif de l’Indiana surclasse probablement le Heat en défense.

Miami avait 22 points d’avance avec 10:21 à jouer contre le Thunder mercredi. Ensuite, le Heat a remplacé les joueurs de la fin de son banc, qui ont ensuite fait exploser cette avance massive en un seul quart d’action. Je m’attends à ce que le Heat ait des problèmes défensifs similaires dans ce match, mais l’unité offensive devrait voir un coup de pouce avec le retour de Kendrick Nunn à l’action.

Avec le total de l’équipe des Pacers à 108,5, je ne peux m’empêcher de sauter sur ce chiffre.

Le choix: Pacers Over 108.5 total de l’équipe (miserait jusqu’à 115)

Il y a une logique vraiment délicate à ce choix, alors voyons si vous pouvez le suivre. Es-tu prêt?

Lors d’une journée de basket-ball complètement insignifiante qui n’a aucun effet sur le classement des séries éliminatoires, j’ai cherché l’équipe avec la plus longue cote d’argent au tableau et l’ai prise.

Voici ce que nous savons. Chris Paul et Dennis Schroder sont pour le Thunder, et Patrick Beverley et Landry Shamet pour les Clippers. Tous les autres joueurs de ce jeu devraient voir des minutes limitées – de Kawhi Leonard et Paul George à Danilo Gallinari et Steven Adams.

Et avant de pointer vers le banc de Lou Williams, il est un vétérinaire vieillissant et a aussi besoin de repos. Si quoi que ce soit, OKC a les meilleurs jeunes joueurs. Shai Gilgeous-Alexander n’a peut-être pas besoin d’autant de repos, et Darius Bazley a été vraiment bon ces derniers matchs.

Les matchs d’aujourd’hui sont essentiellement des matchs glorifiés de la Ligue d’été qui ressemblent à des jeux de hasard. Est-ce que j’aime plus les aléas Thunder que les aléas Clippers? Je ne sais pas, peut-être, probablement pas.

Mais si vous me donnez une cote de près de 2-1 dans une situation de tirage au sort? Ouais, je vais jouer ces cotes et voir ce qui se passe. Ramène-moi à la maison, Hamidou Diallo.

Le choix: Thunder ML (+188)

