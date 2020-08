Le Thunder d’Oklahoma City disputera son troisième match lors de la reprise de la saison des bulles d’Orlando contre les Lakers de Los Angeles mercredi.

Voici comment regarder et diffuser le jeu:

Adversaire: Los Angeles Lakers

Date et heure: 5 août, 17 h 30 CT

Comment regarder: ESPN, Fox Sports Oklahoma

Matchups entre les deux cette saison

Les Thunder n’ont pas encore remporté de match contre les Lakers de Los Angeles cette année.

Le 19 novembre, Oklahoma City a perdu 112-107 alors que trois partants – Chris Paul, Terrance Ferguson et Steven Adams – ont combiné pour neuf points.

Dennis Schroder a réussi à aider le Thunder à suivre en marquant 31 points et Danilo Gallinari avait sept points en retard pour aider à marquer un match à deux points avec moins d’une minute et demie à faire, mais Kentavious Caldwell-Pope a frappé un poignard 3 gagner. LeBron James et Anthony Davis ont combiné pour 59.

Trois jours plus tard, les Lakers se sont de nouveau améliorés dans un match serré.

Davis a marqué les huit derniers points pour les Lakers, y compris un jeu de quatre points, alors que Los Angeles a remporté 130-127. Steven Adams avait 22 points et Shai Gilgeous-Alexander a marqué 24.

Le troisième match n’était pas si proche. Les Lakers ont gagné 125-110 après avoir battu Oklahoma City 41-19 au premier quart.

Galinari et Gilgeous-Alexander ont récolté 24 points chacun, mais Kyle Kuzma a réussi un record de 36 points.

Saison des Lakers

L’échange pour Anthony Davis et un LeBron James en bonne santé a aidé Los Angeles non seulement à mettre fin à une sécheresse éliminatoire de six saisons, mais à obtenir la tête de série n ° 1. Ils ont décroché la première place avec la victoire lundi.

James a réuni l’une des plus belles années de sa carrière avec 25 points, 10 passes et huit rebonds par match, et Davis en moyenne près de 27 points avec neuf rebonds, 1,5 interceptions et 2,4 blocs.

Les centres Dwight Howard et JaVale McGee ont trouvé un rajeunissement et ont été productifs cette année.

Les Lakers manquent de profondeur de garde sans Rajon Rondo ou Avery Bradley, ce qui semble être leur seul point de faiblesse potentiel. Alex Caruso a été solide des deux côtés du terrain et Los Angeles a trouvé de l’aide d’autres pièces de rotation, y compris l’ajout de Dion Waiters pour le jeu de bulles.