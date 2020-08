Avec Luka doncic à l’état pur (43 points, 27 rebonds et 13 passes), le Mavericks de Dallas ils ont été imposés Clippers de Los Angeles 135-133 lors du quatrième match des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec ce résultat, les joueurs de Mavericks de Dallas ils parviennent à égaliser la série en attendant le tour suivant (2-2).

24/08/2020

Le premier trimestre a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un partiel de 11-2 au cours du trimestre, bien que l’équipe visiteuse ait finalement fini par prendre ses distances et terminé avec un résultat de 24-34. Après cela, au cours du deuxième quart, les locaux ont réduit les distances, en fait, ils ont obtenu une course de 15-2, qui s’est terminée par un score de 34-32. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 58-66 au compteur.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 19-2 et sont venus gagner par neuf points (84-75) et ont terminé avec un résultat partiel de 35-19 et un total de 93-85. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à surmonter le match jusqu’à ce qu’ils atteignent un match nul, ont réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 28-36, atteignant la fin du trimestre. avec un nul à 121-121, le jeu avait donc besoin d’une extension pour déterminer le gagnant.

Au cours de la prolongation, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et s’est terminé par un résultat partiel de 14-12, le résultat final du match étant 135-133 en faveur de Mavericks de Dallas.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Luka doncic et Trey Burke pour leurs contributions à l’équipe, après avoir obtenu 43 points, 13 passes et 17 rebonds et 25 points, une passe et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Lou Williams et Kawhi Leonard, avec 36 points, cinq passes et quatre rebonds et 32 ​​points, quatre passes et neuf rebonds respectivement.