Dans un match de salto, le Portland Trail Blazers ils battent 124-121 aux 76ers de Philadelphie et, accessoirement, éliminé de la contestation des séries éliminatoires de la NBA Pélicans de la Nouvelle-Orléans par Zion Williamson.

08/10/2020 à 03:41

CEST

.

L’équipe de l’Oregon menait par 14 points en première période et par neuf à la mi-temps, cependant, les Sixers se sont améliorés en défense et ont été plus précis, en particulier dans la dernière période, pour renverser la vapeur.

Avec 4:23 à gauche à la fin du match, Philadelphie avait déjà inversé 114-108, cependant, ceux menés par Terry stotts joué leur meilleure version, car ils n’ont pas accordé de points en l’espace de deux minutes, où Damian Lillard collaboré avec six points, Carmelo Anthony avec un triple et CJ McCollum avec deux autres.

Les Sixers se sont serrés et se sont rapprochés d’un avec 13 secondes à faire après un Al Horford à 3 points, mais deux points de lancer franc dans les derniers instants de Jusuf Nurkic ils ont condamné la victoire.

Damian Lillard a eu une performance très exceptionnelle avec 51 points; loin des 20 Anthony.

Pour sa part, Josh Richardson collaboré avec 34 unités pour Philadelphie; soulignant que Joël Embiid Il a été blessé à la cheville gauche dans les premières minutes du match.

Portland (33-39), neuvième à l’Ouest, prend un match hors de la Phoenix soleils et un an et demi à San Antonio Spurs; affrontera mardi le Mavericks de Dallas par Luka Doncic; tandis que Philadelphie (42-28), sixième de la Conférence Est, rencontrera les Suns mardi.