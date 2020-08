Samedi était censé être juste un autre jour de bon divertissement sain dans la bulle de la NBA, mais Damian Lillard et Paul George avaient d’autres idées.

L’un des meilleurs affrontements de la journée a vu les Portland Trail Blazers affronter les Los Angeles Clippers. Les Clippers sont l’un des favoris pour remporter la Conférence de l’Ouest tandis que les Blazers – actuellement en neuvième position à l’Ouest – ont fait une course tardive vers la huitième tête de série.

Heureusement pour Portland, terminer les matchs de classement aussi haut que le neuvième leur donnerait toujours une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires tant qu’ils sont à quatre matchs de la huitième tête de série – une certitude virtuelle.

Pourtant, le concours de samedi signifiait beaucoup pour les Blazers, et cela les a rendus d’autant plus décevants, d’autant plus que c’était Damian Lillard parmi tous ceux qui ont manqué quand le match était en jeu.

Avec 18,6 secondes restantes dans le concours et les Blazers d’un point, Lillard a manqué de manière inhabituelle une paire de lancers francs, ce qui a sans doute coûté la partie à son équipe. Sur la possession suivante des Blazers, traînant par trois, Lillard a également raté ce qui aurait été le match nul.

Les Clippers allaient obtenir une décision 122-117, malgré le fait qu’ils ont joué sans Kawhi Leonard et ont fait asseoir Paul George pendant toute la durée du combat en raison de sa restriction de minutes.

George et Patrick Beverly se sont moqués de Lillard après son échec, et Lillard n’a pas donné de coup de poing lorsqu’on l’a interrogé par la suite, évoquant le fait qu’il a effectivement mis fin à la carrière de George avec le Thunder la saison dernière et a également mis fin à la saison de Beverly en 2014 alors qu’il était un membre des Houston Rockets.

«En m’interrogeant sur Patrick Beverley, que je lui avais renvoyé à la maison avant à la fin d’un match, Paul George vient d’être renvoyé à la maison par moi l’année dernière en séries éliminatoires, alors ils savent que la raison pour laquelle ils réagissent comme ça est à cause de ce ils attendent de moi, ce qui est un signe de respect. Et cela montre simplement ce que j’ai fait plus souvent qu’autrement. Je n’en suis donc pas offensé. Si quoi que ce soit, cela devrait simplement vous dire à quel point cela leur a fait mal de passer par ce que je leur ai fait subir dans ces situations auparavant », a déclaré Lillard à propos de la réaction de Beverley et de George à ses lancers francs manqués.

Lillard et George ont ensuite eu un échange assez personnel sur Instagram.

George a juré de se venger cette saison, tandis que Lillard n’a de nouveau tiré aucun coup de poing et a essentiellement appelé George un lâcheur après que le swingman superstar ait demandé à la fois à Indiana et à Oklahoma City.

«Continuez à changer d’équipe… à partir de la mouture. vous les garçons sont des idiots », a déclaré Lillard à George sur Instagram.

Lillard est l’un des meilleurs talents de la NBA et il semble qu’un certain nombre de personnes croient qu’il serait mieux sur un marché plus vaste comme New York ou Los Angeles.

Malgré cela, le meneur a volontairement et fièrement passé la totalité de sa carrière de huit ans à Portland et il porte cela comme un insigne d’honneur.

George, d’autre part, a demandé des échanges à chacune de ses deux premières équipes de la NBA – Indiana et Oklahoma City. En fait, George a fait exactement ce que beaucoup pensent que Lillard devrait, mais il ne le fera pas.

Sans aucun doute, il voulait rappeler à George ce fait.

Aie.