Au cours des mois sans basket-ball de la NBA pendant l’arrêt COVID-19 de la saison 2019-2020, de nombreux membres des Houston Rockets ont exprimé le désir de jouer plus rapidement à leur retour sur le terrain.

À partir de maintenant, ils tiennent cette promesse.

Après deux matchs (les deux victoires) dans la «bulle» de la NBA, les Rockets comptent en moyenne plus de 106,9 possessions par match. C’est le rythme le plus rapide de l’une des 22 équipes invitées à la reprise de la ligue, et il est également plus rapide que l’équipe n ° 1 en rythme (Milwaukee, 105,4) pour toute la saison.

«Tout au long d’un match, il est difficile de maintenir, honnêtement, notre façon de jouer», a déclaré Russell Westbrook dimanche. «Nous avons l’habitude de jouer de cette façon. C’est quelque chose auquel les équipes ne sont pas habituées, et je pense que cela est à notre avantage. «

Westbrook a également indiqué après la victoire de dimanche sur les Bucks qu’il avait remarqué des signes de fatigue de la part des adversaires de Houston.

«Je regarde toujours les autres gars et je vois quand ils essaient de reprendre leur souffle, s’ils sont à l’écoute de ce qui se passe», a déclaré Westbrook après le match. «Cela les use définitivement.»

Les Rockets n’ont eu que neuf chiffres d’affaires dimanche contre 22 pour Milwaukee, ce qui semblerait fournir davantage de preuves que les Rockets (42-24) étaient plus à l’aise avec le style du jeu. C’est exactement ce que les joueurs et les entraîneurs des Rockets espéraient.

«Je pense que si nous allons jouer petit, nous ne pouvons pas jouer lentement», a déclaré le gardien de réserve Austin Rivers à Kelly Iko de l’Athletic en juin. «Cela va à l’encontre de tout ce que nous faisons. Je pense que la vitesse et le mouvement de la balle sont les deux façons dont nous pouvons vraiment déranger les gens avec cette petite balle.

Le 31 janvier, les Rockets ont commencé à jouer à plein temps sans centre. Avant cela, Houston se classait n ° 2 en rythme avec 104,2 possessions par match. À partir de ce moment jusqu’à la pause du 12 mars, les Rockets ont légèrement glissé au 8e rang de la NBA avec 102,0 possessions par match.

Après avoir eu le temps de réfléchir et de se ressourcer, ils semblent avoir réalisé qu’ils doivent jouer plus vite que cela pour que la plus petite formation soit maximisée et pour compenser le désavantage évident de rebond dans certains matchs. À travers deux matchs en Floride, c’est exactement ce qui s’est passé.

Les Rockets (42-24) chercheront à poursuivre leur succès avec ce style mardi soir contre Portland (30-38), avec un tip-off prévu pour 20h00. Central. Le jeu sera diffusé au niveau national sur TNT et régionalement sur AT&T SportsNet Southwest (avec les annonceurs de Houston).

Les Rockets sont maintenant au 4e rang de la course serrée de la Conférence Ouest pour le classement des séries éliminatoires, juste un match derrière Denver (43-23) pour la 3e place.