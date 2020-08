Nuit de cauchemar vécue par Mavericks de Dallas dans une nouvelle journée de séries éliminatoires de la NBA. La franchise dirigée par Rick Carlisle a perdu au troisième match de son match de premier tour contre Clippers de Los Angeles par un score de 130-122, ce qui laisse les Angelenos avec 2-1 en leur faveur, et aussi avec la blessure inquiétante de Luka doncic.

Une défaite pourrait être à l’ordre du jour, surtout si vous jouez contre l’une des meilleures équipes de la ligue. Cependant, l’entorse à la cheville que Doncic a subie quasiment à la fin du troisième quart de match laisse quelques Mavs très touchés qui, sans savoir combien de temps durera la blessure de leur star, devront disputer le reste de la série des orphelins du Slovène.

En ce qui concerne le jeu lui-même, il convient de souligner les performances de Kawhi Leonard, MVP du duel avec un total de 36 points, neuf rebonds, huit passes, deux interceptions et 13 sur 24 en tir du terrain (54,2% TC). En tant que deuxième épée, Landry Shamet s’est exercé, contribuant à 18 points par rapport au poste de garde de départ (compensant la perte de Patrick Beverley).

Paul George, pour sa part, n’a pas réussi à suivre cette fois-ci, marquant seulement 11 points en près de 38 minutes au sol, avec des pourcentages de tirs terribles: 3-16 aux buts sur le terrain (18,8% TC) et 1 -8 en triple (12,5% T3).

Dans les Mavs, le meilleur a été Kristaps Porzingis, qui en l’absence de Luka Doncic au dernier quart-temps a dû porter le poids de l’équipe. Le Letton a terminé le match 3 avec 34 points, 13 rebonds et 5-9 sur des triples (55,6% T3).

Doncic lui-même, malgré sa blessure, a quitté le match après avoir réalisé un nouveau triple-double pour son compte personnel, le premier qu’il a réalisé en playoffs NBA: 13 points, 10 rebonds et 10 passes décisives.

Une franchise d’abord. @ Kawhileonard devient le premier Clipper avec plus de 35 points, plus de 5 rebonds et plus de 5 passes décisives dans un match éliminatoire. pic.twitter.com/FREVrPrZQW

– LA Clippers (@LAClippers) 22 août 2020