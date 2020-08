Les San Antonio Spurs ils refusent de jeter l’éponge. L’équipe dirigée par Gregg Popovich s’est conformée au scénario établi et a ajouté une victoire vitale (123-105) contre les Houston Rockets qui maintient leurs espoirs en séries éliminatoires. La 23e apparition consécutive en séries éliminatoires est toujours une possibilité réelle.

Ceux de l’Alamo ont profité de toutes les installations de leur rival pour frapper tôt. Sans pour autant James durcit, à qui Mike D’Antoni a donné un repos bien mérité, et avec Eric Gordon blessé, les Houston Rockets manquaient d’élan et d’idées. Et ce n’est pas pour moins. Avec la quatrième place de la Conférence occidentale à l’horizon, ses préoccupations sont très différentes.

Ainsi, les Rockets à peine pressés des deux côtés du terrain, ont accordé de nombreux points en défense et leur journée dans le field goal était loin d’être habituelle. Un tir à 40,4% depuis le terrain et une triste précision de 29% en triplets qui montre le peu d’intérêt réel pour le crash. Les Spurs, pour leur part, ont beaucoup joué et ils l’ont fait comprendre dès le début du match.

Ceux de Gregg Popovich en sont venus à bénéficier d’avantages proches de 30 points et à la pause ils avaient déjà mis le duel en piste (66-49). Jusqu’à sept joueurs ont terminé le match avec un score à deux chiffres, mettant en évidence les performances de DeMar DeRozan (23 points) et un Keldon Johnson (24 points et 11 rebonds en 26 minutes) qui confirme son statut de valeur future importante à San Antonio.

Malgré la victoire, les San Antonio Spurs auront besoin d’aide pour faire partie des équipes qui joueront ce week-end pour la dernière place de la Conférence Ouest. Les Texans doivent gagner lors de leur dernier match contre l’Utah Jazz et que Portland Trail Blazers et les Phoenix Suns perdent l’un de leurs deux derniers matchs. Une autre option pour participer au play-in de torney est que les Memphis Grizzlies trébuchent lors de leurs deux derniers matchs et que Portland ou Phoenix perdent l’un de leurs matchs.