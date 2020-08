« Nous allons assister à une très bonne confrontation. » Avec ces mots concis et exacts, Nikola Jokic a défini ce qui sera, selon toute probabilité, le match éliminatoire de premier tour le plus égal et le plus intéressant de la Conférence Ouest. Pépites de Denver et Utah Jazz ont joué dans l’un des meilleurs jeux de la saison à Orlando et maintenant ils promettent d’offrir un spectacle authentique avec lequel commencer la série pour le titre.

Ceux du Colorado se sont imposés lors du tête-à-tête de la saison en signant un 3-0 impeccable. De plus, ils ont un avantage très important sur ceux de Salt Lake City, qui n’ont pas pu compter sur Bojan Bogdanovic, un pilier fondamental en attaque, en raison de blessures. L’objectif principal de l’Utah semblait être d’éviter une confrontation avec les Houston Rockets, qui ont croisé sa route au cours des deux dernières saisons. Une mission qu’il a finalement réalisée en dosant sélectivement ses titulaires.

Les Jazz ont terminé leurs matchs de classement avec un équilibre trompeur de 3-5. Quin Snyder il a caché ses cartes en donnant du repos à ses étoiles et quatre des défaites qu’il a reçues se sont accompagnées d’une différence de moins de dix points. Donovan Mitchell C’est le visage de la franchise et son principal rempart offensif, mais Rudy Gobert a une grande partie de l’impact sur le court, principalement dans la section défensive. Sa capacité à fermer la peinture et à neutraliser Jokic sera encore plus fondamentale dans le futur de la série que la capacité de score du garde de tir.

Cependant, ceux de Salt Lake City ont lutté avec le même problème tout au long du cours: le faible apport de leur deuxième unité. Malgré les nombreux tests effectués au cours des huit matchs après le redémarrage, seuls Jordan Clarkson il s’est imposé comme une valeur véritablement productive à partir du banc. Sans Bogdanovic, Joe Ingles a déménagé pour prendre sa place dans les cinq de départ, affaiblissant davantage la production secondaire. Les joueurs aiment Georges Niang, Tony Bradley, Emmanuel Mudiay, Miye Oni ou Rayjon Tucker ont montré des osiers intéressants mais, au moins séparément, ils semblent insuffisants pour garantir le succès.

Sur le côté opposé de l’échelle se trouvent les Denver Nuggets. Les hommes de Mike Malone peuvent se vanter de l’un des alignements les plus complets et les plus polyvalents de toute la NBA. Cependant, le temps qu’ils ont pu partager une piste a été très limité. Jamal Murray a raté un nombre important de matchs à Orlando et les deux Gary Harris comme Will Barton, ils n’ont pas pu participer avec leurs coéquipiers en raison de problèmes physiques. Ces deux pièces défensives sont essentielles dans le système de l’entraîneur, qui devra s’appuyer davantage sur Jerami Grant. Un manque de tournage et de compétitivité qui peut leur coûter cher quand les choses se passent.

Au moins, ces absences ont été utilisées par le secondaire pour faire un pas en avant. Michael Porter Jr. a émergé comme l’une des grandes surprises individuelles à Disney World. Ses moyennes de 22 points et 8,6 rebonds en sont la preuve. De plus, il a mis en relation un millier de mavarillas avec Nikola Jokic, la principale star de cette équipe. Porter Jr. offre des prouesses athlétiques Jokic capables de courir et d’étirer le court, ainsi que d’avoir suffisamment de potentiel pour devenir un rebondeur d’élite. Conditions similaires à celles exposées par Bol bol, le nom le plus exotique de Disney World et qui, peu à peu, commence à exiger une plus grande dose de proéminence. Comme la plupart des jeunes joueurs, la cohérence et la défense seront un point d’interrogation lors des éliminatoires.

Les tranchées seront prises en charge par ce nombre infini d’accessoires et de rôles secondaires. Un échange de coups important mené par la vraie bataille qui se déroulera en première ligne. Nikola Jokic contre Rudy Gobert. Donovan Mitchell face à face avec Jamal Murray. Une grande partie de la résolution finale de l’égalité dépendra de l’imposition de l’un ou de l’autre. Mais pourront-ils se battre au-delà du premier tour des éliminatoires?

