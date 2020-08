Crédit:

Crédit photo: Melissa Majchrzak / NBAE via .. Sur la photo: Rudy Gobert et Donovan Mitchell

7 août 2020 à 10h23 HAE

Vous trouverez ci-dessous la liste de départ prévue pour chaque équipe de la NBA pour la liste des six matchs de vendredi, ainsi que des nouvelles notables pour chaque équipe. Pour des mises à jour en temps réel de ces alignements, consultez l’outil NBA Labs Insiders.

Dernière mise à jour vendredi à 10 h HE.

Programmation des formations de départ de la NBA pour le vendredi 7 août

Boston Celtics: Kemba Walker – Jaylen Brown – Jayson Tatum – Gordon Hayward – Daniel Theis

Filets de Brooklyn: Tyler Johnson – Caris LeVert – Joe Harris – Lance Thomas – Jarrett Allen

Memphis Grizzlies: Ja Morant – Dillon Brooks – Kyle Anderson – Brandon Clarke – Jonas Valanciunas

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Bal Lonzo – Jrue Holiday – Brandon Ingram – Zion Williamson – Derrick Favors

Oklahoma City Thunder: Chris Paul – Shai Gilgeous-Alexander – Luguentz Dort – Danilo Gallinari – Steven Adams

Orlando Magic: DJ Augustin – Evan Fournier – Wes Iwundu – James Ennis – Nikola Vucevic

Les 76ers de Philadelphie: Shake Milton – Josh Richardson – Tobias Harris – Al Horford – Joel Embiid

Kings de Sacramento: De’Aaron Fox – Bogdan Bogdanovic – Harrison Barnes – Nemanja Bjelica – Richaun Holmes

San Antonio Spurs: Dejounte Murray – Derrick White – Lonnie Walker – DeMar DeRozan – Jakob Poeltl

Raptors de Toronto: Kyle Lowry – Fred VanVleet – OG Anunoby – Pascal Siakam – Marc Gasol

Jazz de l’Utah: Emmanuel Mudiay – Jordan Clarkson – Joe Ingles – Georges Niang – Tony Bradley

Wizards de Washington: Ish Smith – Troy Brown – Isaac Bonga – Rui Hachimura – Thomas Bryant

Nouvelles sur les blessures

Boston Celtics: Rien de nouveau.

Filets de Brooklyn: Jamal Crawford (ischio-jambiers) est sorti. Joe Harris (aine) et Jarrett Allen (cheville) sont discutables.

Memphis Grizzlies: Tyus Jones (genou) et Jaren Jackson Jr. (ménisque) restent à l’écart.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Rien de nouveau.

Oklahoma City Thunder: Mike Muscala (commotion cérébrale), Dennis Schroder (personnel) et Terrance Ferguson (jambe) sont exclus.

Orlando Magic: Aaron Gordon (ischio-jambiers) est dubitatif. Michael Carter-Williams (pied) est discutable.

Les 76ers de Philadelphie: Ben Simmons (genou) est indéfiniment absent. Glenn Robinson III (hanche) est douteux. Mike Scott (genou) est discutable.

Kings de Sacramento: Rien de nouveau.

San Antonio Spurs: Bryn Forbes (quad) est sorti.

Raptors de Toronto: Pat McCaw (genou) est absent.

Jazz de l’Utah: Donovan Mitchell (jambe), Rudy Gobert (repos), Mike Conley (genou) et Royce O’Neale (mollet) sont exclus.

Wizards de Washington: Rien de nouveau.