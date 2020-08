Crédit:

Crédit photo: Glenn James / NBAE via .. Sur la photo: Luka Doncic et Kristaps Porzingis

10 août 2020 à 09h31 HAE

Vous trouverez ci-dessous les compositions de départ prévues pour chaque équipe de la NBA pour la liste des cinq matchs de lundi, ainsi que des nouvelles notables pour chaque équipe. Pour des mises à jour en temps réel de ces alignements, consultez l’outil NBA Labs Insiders.

Dernière mise à jour lundi à 9 h 30 HE.

Programmation des formations de départ de la NBA pour le lundi 10 août

Dallas Mavericks: Trey Burke – Seth Curry – Tim Hardaway Jr. – Justin Jackson – Maxi Kleber

Denver Nuggets: Jamal Murray – Torrey Craig – Michael Porter Jr. – Paul Millsap – Nikola Jokic

Indiana Pacers: Malcolm Brogdon – Aaron Holiday – Victor Oladipo – TJ Warren – Myles Turner

Les Lakers de Los Angeles: Alex Caruso – Danny Green – LeBron James – Anthony Davis – JaVale McGee

Chaleur de Miami: Tyler Herro – Jimmy Butler – Duncan Robinson – Jae Crowder – Bam Adebayo

Bucks de Milwaukee: Eric Bledsoe – Wes Matthews – Khris Middleton – Giannis Antetokounmpo – Brook Lopez

Oklahoma City Thunder: Chris Paul – Shai Gilgeous-Alexander – Luguentz Dort – Danilo Gallinari – Steven Adams

Phoenix Suns: Ricky Rubio – Devin Booker – Mikal Bridges – Cam Johnson – Deandre Ayton

Raptors de Toronto: Kyle Lowry – Fred VanVleet – OG Anunoby – Pascal Siakam – Marc Gasol

Jazz de l’Utah: Mike Conley – Donovan Mitchell – Joe Ingles – Royce O’Neale – Rudy Gobert

Nouvelles sur les blessures

Dallas Mavericks: Luka Doncic (cheville), Kristaps Porzingis (genou) et Dorian Finney-Smith (hanche) sont absents. Seth Curry (hanche) est probable.

Denver Nuggets: Will Barton (genou) et Gary Harris (hanche) sont sortis.

Indiana Pacers: TJ Warren (pied) est discutable.

Les Lakers de Los Angeles: Kentavious Caldwell-Pope (cheville) est sorti. LeBron James (aine), Danny Green (hanche), Anthony Davis (cheville), Alex Caruso (cou), Dwight Howard (genou) et Markieff Morris (hanche) sont probables.

Chaleur de Miami: Kendrick Nunn (personnel) reste absent. On s’attend à ce que Goran Dragic (cheville) et Jimmy Butler (pied) jouent.

Bucks de Milwaukee: Giannis Antetokounmpo (dent) est probable.

Oklahoma City Thunder: Steven Adams (jambe) et Nerlens Noel (cheville) sont à déterminer.

Phoenix Suns: Aron Baynes (genou) et Elie Okobo (cheville) sont exclus. Kelly Oubre (genou) est dubitative.

Raptors de Toronto: Rien de nouveau.

Jazz de l’Utah: Donovan Mitchell (jambe) est discutable. Juwan Morgan (genou) est probable.