Le gardien vedette, le Slovène Luka Doncic, a amené les Mavericks de Dallas à jouer ce mercredi en équipe et le résultat a été la victoire facile qu’ils ont remportée 127-114 contre les Clippers de Los Angeles lors du deuxième match du premier tour des éliminatoires. de la Conférence occidentale.

20/08/2020 à 09:11

CEST

La grande victoire des Mavericks permet à l’équipe de Dallas d’égaliser à 1-1 la série qu’ils disputent au meilleur des sept et le troisième match se jouera vendredi, dans le même scénario de la bulle d’Orlando.

Doncic, avec 28 points, dont 22 réalisés en première mi-temps, était une fois de plus le leader de l’attaque des Mavericks, mais cette fois pour le rendre également équilibré et en impliquant cinq autres coéquipiers dans le travail d’équipe. Ils avaient des numéros à deux chiffres, dont trois réservations qui étaient le facteur wow gagnant.

L’ancien joueur du Real Madrid après avoir gardé l’équipe devant le tableau de bord en première mi-temps avec une course de 61-56, dans la seconde, des problèmes personnels l’ont obligé à rester sur le banc et c’est à ce moment-là que les Mavericks allaient cimenter le la victoire.

Deux nuits après avoir établi le meilleur record de l’histoire des séries éliminatoires pour ses débuts en séries éliminatoires, marquant 42 points, Doncic n’a pu jouer que neuf minutes en seconde période.

Doncic a été chargé avec le quatrième personnel en moins d’une minute après le début du troisième quart-temps et bien qu’il ait montré sa frustration de devoir aller sur le banc, son départ a été le tournant pour les Mavericks de commencer à jouer en équipe et ont été supérieurs à les Clippers.

L’absence de Doncic a forcé l’entraîneur des Mavericks Rick Carlisle à devoir impliquer d’autres joueurs comme le centre letton Kristaps Porzingis, qui a terminé avec 23 points, deuxième meilleur buteur, 13 réalisé en seconde période.

Mais ce serait la contribution de l’avant-garde Tim Hardaway Jr. (17 points), et des réservistes, le garde Trey Burke (16), le meneur Seth Curry (15) et le centre serbe Boban Majarnovic (13 buts, dont 10 dans le première mi-temps, et neuf rebonds), ce qui a fait la différence dans le score final.

Les réserves des Mavericks ont contribué 47 points combinés aux 35 des Clippers.

Les Mavericks en tant qu’équipe ont dominé les Clippers dans toutes les facettes du jeu avec 50 (44-88) pour cent de tir sur le terrain et 44% (13-29) en 3 points, en plus de récolter 49 rebonds pour 47. des Clippers.

Alors que Doncic avait également un bien meilleur contrôle du ballon que lors du premier match où il a commis 11 défaites, pour une seule ce soir, étant une autre clé dans la victoire des Mavericks.

Doncic n’a pas non plus réalisé un triple-double, mais ses huit rebonds défensifs et ses sept passes décisives ont été d’une grande valeur dans la victoire des Mavericks, avec lesquels le meneur portoricain José Juan Barea n’a pas joué en raison d’une décision de Carlisle.

Alors que les Clippers ont vu comment le double-double de l’attaquant star Kawhi Leonard (35 points, 10 rebonds et deux passes) ne les a pas aidés à remporter la victoire car le reste de l’équipe n’a pas répondu dans l’effort conjoint.

Surtout l’attaquant vedette Paul George qui ne restait que 14 points après avoir raté 13 des 17 tirs du terrain, dont huit des 10 triples, et il y avait une autre clé à la perte des Clippers.

Le gardien de réserve Lou Williams a terminé avec 23 points en tant que deuxième meilleur buteur des Clippers, tandis que le centre de réserve Montrezl Harrell a atteint 10 points, mais a raté six des 10 tirs personnels.