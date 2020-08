Il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas aussi spectaculaires que d’autres ou qui bénéficient de la reconnaissance de la presse et des fans qu’ils méritent, mais qui possèdent ces immatériels de grands champions et sont capables de construire quelque chose d’important dans leurs équipes. Donovan Mitchell C’est l’un d’entre eux. Extrêmement sous-estimé par tous les niveaux de la ligue, ce joueur polyvalent et généreux fait un pas en avant dans ces Playoffs NBA 2020 à confirmer comme l’étoile à partir de laquelle le Jazz de l’Utah former un projet gagnant à moyen terme.

Consolidée en équipe éliminatoire dans le Conférence occidentale, ils ne sont pas pris en compte lorsqu’on considère qu’il leur manquait quelqu’un de vraiment déséquilibré, mais avec un garde qui a marqué 51 et 57 points dans deux des matchs de la série et qui est capable de faire jouer tous ses coéquipiers, cet argument tombe par son propre poids. «Nous avons travaillé très dur pour arriver ici, mais le travail n’est pas terminé. Nous aspirons à des choses importantes. Ce qui s’est passé l’année dernière, je l’ai pris personnellement et je ferai confiance à tout le travail accompli pour continuer à m’améliorer et à m’aider. équipe », a révélé sur ESPN un homme qui entre dans l’histoire.

Et c’est que seuls Michael Jordan et Allen Iverson ont obtenu plus de 50 points en deux matchs de la même série éliminatoire. « Ce sont des légendes de ce sport et les avoir égalés dans ce fait est un honneur. Mais je suis un joueur qui aime faire jouer les autres et se sentir comme un homme d’équipe. Je suis plus fier d’avoir donné sept passes que d’avoir marqué 51 points, parce qu’impliquer Pour tous les coéquipiers, c’est le moyen de gagner. Je veux être un créateur du jeu et je m’efforcerai de continuer à l’être, peu importe le nombre de critiques que je pourrais recevoir. Il n’y a rien qui me motive plus que d’entendre les gens parler en mal de moi », a-t-il déclaré. Donovan Mitchell.