Andre Roberson a montré qu’il était toujours capable de défendre à un niveau élevé depuis son retour sur le banc du Thunder après ses deux ans et demi d’absence.

Sa capacité à garder les gardes grâce à des attaquants puissants pourrait donner un coup de pouce au Thunder d’Oklahoma City contre les Houston Rockets à petite balle.

Maintenant, Roberson n’a plus qu’à montrer qu’il est prêt pour des minutes réelles, prolongées et significatives.

L’entraîneur-chef Billy Donvoan a déclaré après le match de Miami Heat mercredi qu’il ne savait pas si Roberson ferait partie de la rotation des séries éliminatoires.

Roberson n’a joué plus de 13 minutes dans aucun des jeux de bulles, mais il a passé du temps sur des missions défensives allant de la star de Miami Heat Jimmy Butler à glisser vers le haut et à garder le pouvoir en avant.

« Andre a eu la chance de garder plusieurs gars différents… Je pense qu’il récupère son rythme et son timing de pourchasser les gars sur les écrans, sur les pick-and-rolls, ce genre de choses », a déclaré Donovan.

Roberson pourrait potentiellement garder l’une des cinq positions de cette série de premier tour.

Les Rockets ont échangé le centre Clint Capela et se sont transformés en un groupe qui joue cinq retraits à l’attaque avec Robert Covington de 6 pieds 7 pouces et P.J. Tucker de 6 pieds 5 pouces aux positions avant et centre.

L’expérience de Roberson s’ajoute à cela. Il a joué dans cinq séries éliminatoires, et sa plus récente a été contre les Rockets en 2017.

«Je pense vraiment qu’en raison de son expérience et du nombre de matchs significatifs auxquels il a participé tout au long de sa carrière, c’est un gars en qui j’ai confiance dans des situations qu’il va être très, très fiable, (et) très, très responsable», a déclaré Donovan .

Cela dit, Donovan ne sait pas combien de temps Roberson peut gérer, à la fois d’un point de vue physique et en termes de chimie avec la rotation.

«À quoi cela ressemble-t-il en termes de nombre de minutes ou de durée pendant laquelle il peut jouer, ou s’il est dans une rotation régulière? Je ne sais pas à ce sujet pour le moment », a déclaré Donovan.

Roberson continue de travailler sur sa santé et son timing avec ses coéquipiers, mais il y a aussi une simple question de savoir comment répartir les minutes.

Oklahoma City a expérimenté des rotations dans toute la bulle, et il existe de nombreuses options pour correspondre à la petite rotation des Rockets.

Hamidou Diallo, Darius Bazley et Abdel Nader peuvent avoir du temps de jeu. Terrance Ferguson, qui a commencé certains matchs et est sorti du banc pour d’autres, sera un joueur capable de défendre les cinq positions des Rockets, à condition que sa santé le permette.

Lu Dort est un point d’interrogation après avoir subi une blessure au genou contre le Heat, mais lui aussi pourrait probablement garder les cinq places si la blessure est mineure.

Mike Muscala étire assez bien le sol pour qu’il puisse également avoir plus de temps contre les petits Rockets.

C’est six joueurs, plus les cinq principaux gardes Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, Dennis Schroder, Danilo Gallinari et Steven Adams.

Les rotations éliminatoires vont rarement à 12 hommes. Il est tout à fait possible que Roberson, malgré son expérience, son intelligence et ses prouesses défensives, soit écarté.

Alors que le vétéran continue de résoudre ses problèmes et de gagner en chimie avec l’équipe, Donovan a des décisions de rotation à prendre.