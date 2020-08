Samedi, la ligue a annoncé un trio de finalistes pour le prix du joueur le plus utile de la NBA 2020.

Le MVP en titre, Giannis Antetokounmpo, a rejoint James Harden de Houston et LeBron James des Los Angeles Lakers sur la liste des finalistes pour l’édition 2020 du prix.

Aucun membre des Golden State Warriors n’ayant la chance de remporter du matériel à domicile en 2020, Draymond Green a révélé son choix pour qui devrait remporter le trophée Maurice Podoloff. Lors d’une apparition sur NBA sur TNT, Green a voté pour James.

Via @TurnerSportsPR sur Twitter:

Je pars avec LeBron. Je pense que l’année que LeBron a eue – ressusciter cette franchise des Lakers, je pense que cela doit représenter quelque chose. Alors je vais avec LeBron.

En route pour mener les Lakers à la tête de série de la Conférence de l’Ouest, James marque en moyenne 25,3 points sur 49,4% de tirs depuis le terrain avec 10,3 passes et 8,0 tableaux en 64 matchs. Les 10,3 passes de James par combat sont un record de carrière pour le vétéran de 16 ans.

En deux matchs contre Green and the Warriors en 2019-2020, James a enregistré une paire de doubles doubles dans chaque concours. En novembre contre Golden State, James a récolté 23 points, 12 passes et six rebonds. Plus tard en février, le quadruple MVP a récolté 22 points et 11 passes décisives dans la victoire des Lakers 125-120.

Avant que les Lakers n’entament les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013, James aura trois matchs à jouer dans le tour de classement de l’Orlando Bubble pour ajouter à sa campagne potentielle de MVP.