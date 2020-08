La position du repêchage de LaMelo Ball au repêchage de la NBA d’octobre 2020 sera intéressante à surveiller. Compte tenu du manque d’intérêt perçu de la part des Golden State Warriors, il semble plausible que Ball soit le premier choix ou le numéro 3.

Alors que DraftExpress et Stadium prévoyaient tous deux que Ball se classerait n ° 1 au classement général, . a classé Ball troisième au classement général, tout comme Tommy Beer de Forbes. Le repêchage simulé de Beer après la loterie présentait Anthony Edwards comme premier choix du Minnesota, James Wiseman comme deuxième choix pour Golden State et Ball pour les Hornets.

«Le meneur de jeu est le seul endroit sur le terrain que les Hornets n’ont pas besoin d’aborder, car les deux meilleurs buteurs de l’équipe (Devonte’ Graham et Terry Rozier) sont tous les deux PG par métier. Pourtant, en supposant que Charlotte considère Ball comme le meilleur joueur disponible lorsqu’ils sont au compteur, il est logique d’obtenir un talent potentiel pour changer la franchise et de comprendre comment toutes les pièces s’intègrent plus tard. Ball a considérablement augmenté son stock en Australie la saison dernière, avec des performances toujours impressionnantes pour les Illawarra Hawks avant de se blesser au pied en décembre. Au cours de ses cinq dernières apparitions, Ball a récolté en moyenne 23,2 points, 9,4 passes décisives, 9,0 rebonds. Dans le processus, il est devenu le premier joueur australien de la NBL de l’ère moderne à publier des triples doubles consécutifs.

Les Hornets ont déjà une foule de gardes dans Terry Rozier et Devonte ’Graham, ainsi que Malik Monk et Cody et Caleb Martin. Alors que la polyvalence de Ball lui permettrait de jouer à côté de n’importe lequel de ces gardes offensivement,

L’autre avantage évident de l’atterrissage de Ball à Charlotte est que l’équipe appartient à Michael Jordan, qui a été à plusieurs reprises dans la ligne de mire de LaVar Ball ces dernières années.