Peu d’équipes ont souffert d’un revers sur le terrain en raison de la pandémie que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Avec l’un des calendriers les plus faciles de la ligue, associé à un élan de leur côté et à la disgrâce de Portland et de Memphis, les Pélicans semblaient les meilleurs pour être les principaux prétendants à la huitième tête de série des séries éliminatoires.

La fermeture temporaire de la ligue a sapé tout cet élan et a craché une équipe de Pélicans à la fin de l’été qui ne ressemblait guère à son prédécesseur de printemps. Le résultat final a été que l’entraîneur-chef Alvin Gentry a perdu son emploi après le retour de l’équipe de la bulle.

Gentry a parlé du jeu de l’équipe de chaque côté du verrouillage lors de son apparition sur la première prise d’ESPN la semaine dernière.

«Je pensais que nous jouions du très bon basket avant la pandémie… Jusque-là, nous avions le calendrier le plus difficile de la ligue et nos 18 derniers matchs allaient être le calendrier le plus facile de la NBA. Donc, évidemment, vous devez encore jouer et gagner ces matchs, mais nous avons aimé notre situation du point de vue que nous avions l’impression de jouer du bon basket et que nous allions avoir l’occasion de faire une course aux séries éliminatoires, quoi qu’il arrive.

«Nous n’avons pas bien joué dans la bulle et, de toute évidence, quelqu’un doit répondre de cela et c’est généralement l’entraîneur. Ce n’est pas une surprise pour moi. Comme je l’ai dit, vous vous asseyez et vous parlez, j’ai eu une discussion et nous nous sommes éloignés et c’est très bien. »