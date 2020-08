Action réaction. C’est la seule façon de résumer ce qui a été fait par Bucks de Milwaukee dans le deuxième match de sa série contre Orlando Magic de ces Playoffs NBA 2020. Encouragés par la rage de perdre le premier match, les dirigeants de la Conférence Est ils ont réalisé un excellent jeu guidé par leur leader sur et en dehors du terrain: Giannis Antetokounmpo. Inspiré par son jeu et son attitude, le Grec a signé un match mémorable avec 28 points et 20 rebonds, ce qui n’avait pas été réalisé depuis 2006, quand il l’a fait. Dirk Nowitzki. De plus, il l’a fait en seulement 32 minutes de jeu, le moins possible depuis qu’il l’a fait. Kevin Garnett en 2004.

Mais les réalisations individuelles n’inquiètent pas Giannis, qui, selon les mots recueillis par ESPN, a souligné la nécessité pour son équipe de lutter et de jouer en groupe. « Nous ne pouvions pas nous permettre de mettre 0-2 à égalité. Nous sommes sortis très engagés, sachant que si nous voulions gagner, nous devions jouer beaucoup plus dur que l’autre jour. Être fort en défense est la clé qui nous conduira à nous battre pour le titre. Nous devons le faire. pour être nous-mêmes, pour imprimer notre rythme de jeu, pour courir à la contre-attaque, et pour cela, nous devons baisser le cul », a-t-il déclaré.

« Nous l’avons tous pris personnellement car personne n’a aimé ce qui s’est passé lors du premier match. C’est le chemin que nous devons suivre », a déclaré un homme qui s’est joint Kareem Abdul-Jabbar en tant que seul acteur de toute l’histoire de la franchise Bucks de Milwaukee signer plus de 20 points et 20 rebonds dans un match éliminatoire. Celui-ci l’a réalisé 18 fois, et nous devrons être attentifs à la trajectoire d’un Giannis Antetokounmpo avec une faim de compétition vorace. S’ils continuent à jouer avec cette attitude et cette concentration, ils éviteront plus de frayeurs et retrouveront le rôle de favoris.