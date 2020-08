L’entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, a salué les efforts de la NBA pour garder tous les participants dans la bulle en sécurité. il s’est établi à Orlando. Quelques mots qui arrivent le même jour que le La NBA a annoncé qu’aucun des 343 joueurs testés depuis le 29 juillet n’avait été testé positif au COVID-19.

Popovich a reconnu le leadership d’Adam Silver dans la gestion d’une entreprise aussi exigeante avec des résultats, jusqu’ici imbattables, et qui devraient devenir «un exemple pour tout le pays».

« Depuis le jour où nous sommes arrivés ici, tout a été efficace, discipliné et fait avec facilité », a déclaré Popovich. «Notre commissaire a réussi à tout organiser efficacement et tous les participants, contrairement à beaucoup de nos citoyens, ont été très disciplinés pour atteindre cet objectif et ce but communs.

Le président Donald Trump a déclaré dans une récente interview que le virus est « sous contrôle » aux Etats-Unis. Cependant, un rapport de l’Associated Press a établi le nombre de décès dans le pays à 156000 et que ceux-ci sont projetés à environ 1 000 par jour jusqu’au 22 août, selon les données du Center for Disease Control and Prevention.