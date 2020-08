Cotes des paris Heat vs Pacers

Cotes de chaleur

-5 [BET NOW]

Cotes des Pacers

+5 [BET NOW]

Moneyline

-210 / + 176 [BET NOW]

Plus / Moins

214 [BET NOW]

Temps

15h30. ET

la télé

TNT

Cotes dès vendredi à 18 h ET et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque jusqu’à 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de commentaires sur le meilleurs paris sportifs en ligne.

Les Miami Heat et les Indiana Pacers sont de retour samedi dans le troisième match de leur série éliminatoire NBA.

Les Heat ont tout simplement surclassé les Pacers jusqu’à présent, prenant une avance de 2-0 et semblent être aux commandes du régulateur de vitesse. Les parieurs de Miami doivent être heureux jusqu’à présent, la franchise de la Conférence de l’Est couvrant la propagation dans les deux matchs.

Bam Adebayo, le joueur le plus précieux du Heat à ce jour, a livré et réalisé des jeux cruciaux tout au long de la série. De l’autre côté du terrain, Domantas Sabonis n’a pas joué une minute contre Miami et, par conséquent, l’Indiana s’est retrouvée dans ce trou brutal.

Consultez notre page gratuite de cotes NBA, qui affiche automatiquement la meilleure ligne pour chaque match. Abonnez-vous à notre nouvel outil NBA Insiders chez FantasyLabs pour battre le marché avec nos projections de joueurs de pointe, nos nouvelles sur les blessures et nos seuils de paris.

chaleur de Miami

Adebayo a mené tous les joueurs dans les nombres plus / moins à plus-23 dans le match 1 et +19 dans le jeu 2. Son importance pour le Heat est évidente, en particulier quand il n’est pas au sol. Quand Adebayo ne jouait pas, Miami a été devancé par 11 points et 10 points respectivement lors des deux premiers matchs de la série.

Le Heat détenait une avance de 15-9 avec 7:54 à jouer au premier quart du match 2 quand Adebayo a décroché sa deuxième faute et que Derrick Jones Jr. l’a remplacé.

Quand Adebayo est revenu au sol, le Heat a suivi les Pacers, 24-22. Sur les deux possessions défensives suivantes, Adebayo a enregistré un vol qui a conduit à un lay-up Kelly Olynyk et a bloqué une tentative de lay-up d’Edmond Sumner.

Inutile de dire qu’Adebayo fait des jeux gagnants et sa présence est la clé du Heat à la fois en attaque et en défense. Défensivement, sa capacité à défendre les cinq positions est inégalée par aucun autre joueur de Heat (et tous les autres joueurs de la ligue non nommés Giannis) et sa polyvalence a conduit le Heat à maintenir les Pacers à seulement 21 points au quatrième quart dans les matchs 1 et 23. points dans le jeu 2.

Offensivement, le QI élevé d’Adebayo au basketball, les passes désintéressées (il est deuxième sur le Heat pour les passes décisives lors des deux premiers matchs), la capacité de réglage de l’écran (en particulier sur les transferts de dribbles) et la présence dans la peinture contribuent à l’amélioration des tentatives de tir pour les coéquipiers. autour de lui.

Sa présence a également aidé le Heat à devenir la deuxième meilleure équipe de tir à trois points en saison régulière et en séries éliminatoires.

De plus, les sept des trois pointeurs de Duncan Robinson (qui ont égalé un record de franchise) jeudi sont venus quand Adebayo était sur le terrain. Adebayo a également récolté sept passes décisives sur 16 points dans le deuxième match pour le Heat. Adebayo n’a mis que sept points et cinq rebonds, mais sa capacité à influencer le jeu était plus évidente que jamais.

Indiana Pacers

Les Pacers ont cruellement manqué Domantas Sabonis. La vedette a mené toute l’Indiana en saison régulière avec un Real Plus-Minus (RPM) de 1,38 (72e en NBA) et 5,31 RPM victoires, ce qui était assez bon pour la 41e de la ligue.

(Le RPM est l’impact estimé sur le terrain d’un joueur sur les performances de l’équipe, mesuré en différentiel de points net pour 100 possessions offensives et défensives. Le RPM prend en compte les coéquipiers, les adversaires et des facteurs supplémentaires.

Les RPM Wins fournissent une estimation du nombre de victoires que chaque joueur a contribué au total de victoires de son équipe au cours de la saison. Les RPM gagnés incluent le Real Plus-Minus du joueur et le nombre de ses possessions jouées.)

Lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Pacers, Nate McMillan, a diagnostiqué les difficultés offensives des Pacers en raison d’un trop grand nombre de tirs sur le périmètre au lieu d’attaquer la peinture, ainsi que de conduire et de donner des coups de pied pour une meilleure apparence à l’extérieur.

Sabonis a obtenu en moyenne 5,0 passes décisives pour 2,7 revirements par match en tant que facilitateur sous-estimé de l’attaque des Pacers. En son absence de cette série, les trois autres grands Pacers (Myles Turner, T.J. Warren et JaKarr Sampson) ont en moyenne 5,5 passes et 6,5 revirements par match.

La présence intérieure-extérieure n’est clairement pas là pour les Pacers, ce qui a rendu les manœuvres sur le périmètre plus difficiles. Bien que Turner ait réussi un 7 sur 8 sur le terrain pour 17 points dans le match 2, ce n’était tout simplement pas suffisant.

Le Heat vivra avec un Turner tirant sur le saut le battant, mais même s’il tire bien, les Pacers manquent cruellement de créer des looks de haute qualité et à l’envers sans grand avec la capacité de jeu d’Adebayo ou de Sabonis.

Analyse des paris et sélection

Je me sens comme un record battu, mais pour le troisième match consécutif, j’aime que le Heat gagne et couvre le nombre. Miami a une marge d’erreur beaucoup plus grande dans cette série et à moins que les Pacers ne parviennent à faire décoller Adebayo du sol avec des ennuis, je ne vois vraiment pas de moyen pour les Pacers de remporter une victoire.

Le Heat a les deux meilleurs joueurs quand Adebayo et Butler sont sur le terrain. Miami peut également se tourner vers les vétérans avertis Goran Dragic et Andre Iguodala, qui aident tout le monde pour le Heat, surtout en période de crise.

La formation de départ de Miami (Butler, Adebayo, Dragic, Jae Crowder et Duncan Robinson) a enregistré une incroyable note offensive de 155,6 cette série et arbore une note nette phénoménale de 40,3.

Le Heat, qui a rapidement pris une avance de 8-2 dans le premier match et un départ similaire de 12-3 dans le deuxième match, a été un départ rapide toute la saison, même sans cette nouvelle formation de départ. Cependant, ils ont perdu plus de 10 points d’avance que toute autre équipe cette saison. Cela dit, j’aime la valeur de parier sur ce match en direct.

Ma recommandation est de prendre le Heat pour couvrir le spread ou de le jouer sur la ligne d’argent avant le pourboire, de le laisser prendre rapidement les devants, puis de marteler les Pacers à une meilleure valeur (+300 ou mieux) pour assurer l’arbitrage.

Si les Pacers sont suffisamment compétitifs pour pousser la ligne d’argent en direct Heat en dessous de -150 pendant une surtension, alors je dirais marteler le Heat.

LES PICKS: Miami -5 et Miami -150 ou mieux vivent

[Pariez20$etplussurleMiamiHeatàPointsBetet[Bet+ontheMiamiHeatatPointsBetandGagnez 125 $ s’ils ont au moins un dunk]