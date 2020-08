Les Houston Rockets ont disputé leur premier match de leur reprise de la saison NBA 2019-2020 contre les Dallas Mavericks vendredi soir.

Menés par un total de 80 points de la zone arrière All-Star de James Harden (49) et Russell Westbrook (31), les Rockets se sont ralliés à une victoire cruciale sur Dallas, rival de la division sud-ouest (histoire du jeu). Sur 714 scénarios au total, ce n’était que la troisième fois cette saison qu’une équipe de la NBA se remettait d’un déficit ou de sept points ou plus dans la dernière minute pour gagner.

Avec cette victoire, Houston (41-24) a augmenté son avantage sur les Mavs (40-28) dans la course aux séries éliminatoires de la Conférence Ouest à 2,5 matchs, avec seulement sept à jouer. Les Rockets se sont également hissés à la 5e place du classement ouest serré. Avec une défaite, Houston aurait été à moins d’un demi-match de prendre du retard sur les Mavs et de se classer 7e.

Avant le match, les deux équipes se sont agenouillées sur la touche pendant l’hymne national américain en signe de protestation pacifique contre les problèmes persistants d’injustice raciale et de brutalité policière aux États-Unis.

À travers des images, voici un aperçu de tous les événements de vendredi de la «bulle» de la NBA en Floride, en ce qui concerne les Rockets.

