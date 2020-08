Un nouveau rendez-vous avec la NBA nous amène au troisième match du premier tour des Playoffs entre les Houston Rockets et l’Oklahoma City Thunder. Après deux défaites consécutives, le Thunder tentera d’arrêter James Harden et les Houston Rockets dans ce nouveau rendez-vous de l’élimination entre ces deux équipes de la Conférence Ouest.

Les Houston Rockets ont traîné certains problèmes en défense tout au long de la majeure partie de la saison régulière, permettant à leurs rivaux de marquer en moyenne 114,8 points par jour, mais ont notamment amélioré cet aspect lors des playoffs et ont réussi à limiter les scores de l’adversaire à tous les 103 points. L’équipe n’a toujours pas le concours Russell Westbrook en raison d’une blessure, elle devra donc maintenir sa concentration défensive ce soir si elle veut passer à la phase suivante.

En attaque, l’équipe avait une moyenne de 117,8 points chaque soir en saison régulière et, bien que tout le monde s’attendait à avoir des problèmes à cet égard sans Westbrook, elle a montré qu’elle est capable de s’en passer avec une moyenne de 117 dans ces deux premiers matchs joués. James Harden a marqué un total de 37 points et a obtenu 11 rebonds au dernier tour, de sorte que le poids offensif de l’équipe retombera sur lui, encore une fois, aujourd’hui.

Oklahoma City Thunder tentera d’éviter à tout prix une nouvelle défaite ce soir, même si cela pourrait ajouter un autre échec s’il ne parvient pas à tirer le meilleur parti de tous ses joueurs, y compris ceux sur le banc, dont la participation jusqu’à présent n’a pas été particulièrement significative.

Le Thunder a marqué en moyenne 110,4 points en saison régulière et cette moyenne est tombée à 103 points en séries éliminatoires. Lors de ces deux derniers matchs, Dennis Schroder, qui avait inscrit une moyenne de 18,9 points et donné quatre passes en saison régulière, a maintenant une moyenne de 9,5 points et 4,5 passes en séries éliminatoires. En fait, tout le banc ajoute un total de 45 points en deux matchs et s’ils continuent comme ça, ils ne pourront pas combattre Houston ce soir.

Chris Paul, en revanche, n’a pas réalisé sa meilleure performance lors du dernier match, ajoutant un total de 14 points et obtenant six rebonds, l’équipe a donc également besoin de sa meilleure version ce soir. En dehors de cela, l’Oklahoma était l’une des meilleures équipes en défense pendant la saison régulière, limitant ses rivaux à 108,4 points par match et cette moyenne est passée à 117 points contre les Rockets.

Les Thunders n’ont pas été en mesure de bien planifier les deux derniers matchs et, en grande partie, c’est parce que Chris Paul ne joue pas à son meilleur. Dans des conditions normales, l’Oklahoma aurait de meilleures chances de gagner ce troisième match car, dans une situation normale, il se serait déroulé sur leur terrain, mais l’équipe a clairement baissé ses performances à Orlando. De son côté, Houston, même sans Westbrook, a réussi à garder le type, donc on voit un Houston Rockets gagner de plus près ce soir.

Jeu: Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder

Pari: Houston Rockets (-3,0)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.