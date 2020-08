Une nouvelle journée de la NBA nous amène le match entre les Houston Rockets et les Sacramento Kings ce soir. Les Kings cherchent à gagner à nouveau après leur dernière défaite face aux Brooklyn Nets, tandis que les Rockets veulent poursuivre leur dynamique positive.

Les Houston Rockets ont bien joué depuis la reprise de la compétition et ont accumulé trois victoires lors des quatre derniers matchs disputés. Malgré cette bonne dynamique, l’équipe est toujours quatrième de la Conférence de l’Ouest, mais son objectif sera d’être troisième car ils l’ont à deux pas s’ils battent les Kings aujourd’hui. De plus, Houston fait partie des meilleures équipes de la compétition en attaque, totalisant en moyenne 118,4 points par match et ayant marqué un minimum de 122 points lors des quatre derniers matchs.

James Harden est le meilleur buteur du groupe avec une moyenne de 34,3 points, 6,4 rebonds et 7,5 passes décisives, tandis que Russell Westbrook ajoute 27 points, huit rebonds et 7,1 passes décisives et Eric Gordon contribue avec 14,5 points et 1,9 rebonds lors de ses dernières performances.

Un bon match en attaque n’est pas suivi d’une efficacité défensive, les Rockets se permettant de marquer en moyenne 114,6 points par match, ce qui place l’équipe en vingt-deuxième position dans ce classement particulier. Lors de leur dernier match, ils ont permis au rival de marquer 118 points, une situation qui s’est répétée lors des trois matchs précédents, donc l’effort en défense doit être maximal s’ils veulent gagner aujourd’hui contre Sacramento.

Les Sacramento Kings, pour leur part, avaient un grand objectif d’atteindre les playoffs après la reprise de la compétition à Orlando, mais ils n’ont pas joué à leur meilleur niveau depuis que cela s’est produit et ont perdu quatre des cinq derniers matchs joués. Avec seulement trois matchs restants à son programme, l’équipe tient à terminer la saison régulière avec un meilleur goût.

Les Kings ont connu de nombreux problèmes d’attaque tout au long de la saison, marquant une moyenne de 109,7 points, ce qui les place à la 27e position de ce classement. Malgré cela, l’équipe a amélioré ses chiffres et a réussi à marquer une moyenne de 118,4 points lors des trois derniers matchs, elle aura donc besoin d’un effort similaire ce soir si elle veut avoir une chance contre les Rockets.

De’Aaron Foz est le meilleur buteur de l’équipe avec une moyenne de 21 points, 3,9 rebonds et 6,8 passes décisives, tandis que Buddy Hield ajoute 19,2 points, 4,6 rebonds et trois passes. En plus de cela, l’équipe n’a pas été très bien en défense non plus, laissant les rivaux marquer une moyenne de 123,8 points par match dans les trois derniers disputés.

Les Kings ont de sérieux problèmes dans leur jeu qui sont évidents depuis la fin du mois de juillet. La principale raison pour laquelle ils ne peuvent pas gagner est leur défense. Donc, avec les Rockets marquant en moyenne 122 points depuis qu’ils ont joué à Orlando, nous trouvons difficile pour Sacramento d’arrêter Harden et compagnie ce soir.

Jeu: Houston Rockets @ Sacramento Kings

Pari: Houston Rockets (-4,5)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.