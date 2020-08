Clippers de Los Angeles et Mavericks de Dallas Ils ont disputé ce dernier matin un match (avec la victoire de Clipper par 126-111) qui pourrait être le précédent d’un duel plus que possible au 1er tour des playoffs NBA en Conférence Ouest. Les Angelenos sont 2e au classement et les Texans, 7e.

A priori, dans cette hypothétique confrontation, l’équipe dirigée par Doc Rivers. Avec Kawhi Leonard, Paul George et sans doute la meilleure deuxième unité de toute la compétition, les Clippers figurent parmi les trois meilleurs prétendants au ring en octobre prochain, avec leurs voisins les Los Angeles Lakers et les Milwaukee Bucks.

Cependant, Rivers lui-même, dans ses déclarations d’après-match contre Dallas (recueillies par Yahoo! Sports), a été prudent et a averti que tout est possible dans un match nul NBA, en particulier avec une équipe devant lui. joue Luka doncic:

« Doncic est un joueur pour qui il faut une équipe entière pour le défendre. Sinon, il est très difficile d’arriver à l’arrêter. Cette fois, je pense que mes joueurs ont réussi à le faire correctement. Le travail a été dans les grandes lignes. très bon ».

« Cependant, il y a eu quelques occasions où cela n’a pas été le cas. Nous l’avons perdu à plusieurs reprises, et c’est quelque chose qui ne peut jamais être fait. Nous avons beaucoup de place à l’amélioration, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. « Dit Doc Rivers.