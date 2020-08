Clippers de Los Angeles Ils ont mis le 2-1 en leur faveur ce matin au premier tour des playoffs NBA face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic (blessé à la fin du troisième quart-temps) et Kristaps Porzingis, grâce à la belle performance individu de Kawhi Leonard.

La star des Clippers a terminé le match avec un total de 36 points, neuf rebonds et huit passes, très proche du triple-double. Doc Rivers, entraîneur de la franchise Angelina, a salué la figure de son joueur dans les déclarations d’après-match:

« Le jeu a eu un rythme très rapide du début à la fin. Notre meilleur atout est que Kawhi sait lire chaque instant du jeu. Il sait toujours où être, n’est jamais pressé et ne se laisse pas submerger si les choses ne se passent pas comme il le voudrait », a-t-il déclaré. Rivières.

Kawhi lui-même s’est également entretenu avec les médias après la victoire, et le joueur des Los Angeles Clippers a assuré que la clé pour remporter la victoire était le grand premier quart-temps que l’équipe de Los Angeles a réalisé: « Nous sommes partis avec plus d’énergie, et à partir de là tout s’est beaucoup mieux déroulé. «

Une autre clé du match a été la controverse entre Montrezl Harrell et Luka Doncic, dans laquelle les deux ont fini par être sanctionnés au deuxième quart par des fautes techniques. Ivica Zubac, centre des Clippers, a déclaré à ce sujet: « Ce moment nous a rendus plus physiques pour les sortir du jeu. Une grande partie de la victoire réside en cela », a-t-il déclaré.