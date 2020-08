Après ses quatre premières rencontres dans la « bulle » d’Orlando de la NBA, Les Lakers de Los Angeles de James Lebron et Anthony Davis a eu un record de victoires – 2-2 défaites, ce qui les a aidés à assurer la première place de la Conférence Ouest avant les séries éliminatoires.

Cependant, malgré cette nouvelle, l’inconfort et l’inquiétude sont plus élevés que jamais dans le vestiaire de ces Lakers. Après la défaite lors de leur dernier match contre Tonnerre d’Oklahoma City Par un résultat de 105-86 (19 points d’écart), la franchise de Los Angeles est actuellement la pire des 22 qui se disputent la reprise de la NBA à Disney World.

Donc les chiffres le disent. Le match contre OKC a laissé les Lakers de Los Angeles à 99,2 points par match marqué, soit le plus petit nombre de tous. Et cela ne s’arrête pas là. En plus de marquer très peu, l’équipe dirigée par Frank Vogel tire encore plus mal.

Au panier et aux pourcentages de 3 points, les Lakers de LeBron sont également la pire équipe. Leurs nombres sont les suivants:

– 39,8% dans TC.

– 25,2% en triple (5 sur 37 dans le duel contre le Thunder).

Les éliminatoires pour le titre NBA de la saison 2019-20 se profilent. Ces Lakers ont encore quatre matches à venir dans lesquels ils tentent de retrouver le niveau offert lors de la saison régulière, avant l’arrêt dû au coronavirus. Leurs prochaines rencontres: Houston Rockets, Indiana Pacers, Denver Nuggets et Sacramento Kings.