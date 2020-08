Indiana Pacers battre Orlando Magic par 120-109 dans une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Indiana Pacers ont réussi à gagner contre Wizards de Washington 100-111, donc après le match, ils complètent une séquence de quatre victoires consécutives. De leur côté, les Orlando Magic ont également battu lors de leur précédent affrontement Kings de Sacramento par 132-116. Avec ce résultat, Indiana Pacers Il a 41 victoires en 67 matchs joués, ce qui lui permet de rester dans les positions de barrage, tout en Orlando MagicAprès le match, il continue également en barrages avec 32 victoires en 67 matchs joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des joueurs des Indiana Pacers, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 10-0 et ont augmenté l’écart à un maximum de 23 points (43-20) jusqu’à terminer avec un 43- 22. Puis, au cours du deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et ont terminé sur un résultat partiel de 28-28. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 71 à 50 points avant la pause.

Au troisième quart, l’équipe visiteuse a réussi à se rapprocher du tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 21-26 et 92-76 du total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont également réussi à se rapprocher à nouveau sur le tableau de bord, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 28-33. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 120-109 en faveur de Indiana Pacers.

Pendant le match, Indiana Pacers a remporté la victoire grâce à 32 points, trois passes décisives et deux rebonds de T.j. Garenne et les 21 points, deux passes et six rebonds de Myles Turner. Les 24 points, deux passes et 10 rebonds de Nikola Vucevic et les 20 points, trois passes et sept rebonds de Aaron Gordon n’étaient pas assez pour Orlando Magic pourrait gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, lors du prochain match Indiana Pacers mesurera leur force avec Phoenix Suns dans le Visa de centre sportif, pendant le prochain match, Orlando Magic jouera contre Raptors de Toronto dans le Visa de centre sportif. Suivez tout le calendrier de la NBA.